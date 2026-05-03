रामपुर में मासूम की हत्या का खुलासा! पुलिस मुठभेड़ में हत्यारा रेहान गिरफ्तार

रामपुर न्यूज/सुरेश दिवाकर: उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात का पुलिस ने सफल अनावरण किया है. एक मासूम बच्चे की निर्मम हत्या के मामले में वांछित आरोपी और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ के बाद हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

दो दिन पूर्व खेत में मिला था मासूम का शव

दरअसल, घटना की शुरुआत दो दिन पहले हुई थी, जब रामपुर के थाना केमरी क्षेत्र में एक मासूम बच्चे का शव लावारिस हालत में एक खेत में पड़ा मिला था. बच्चे की हत्या जिस बेरहमी से की गई थी, उससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त था.शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए टीमों का गठन किया.

शक के घेरे में आया आरोपी और पुलिस घेराबंदी

घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में केमरी थाना पुलिस और एसओजी की टीमें सक्रिय हुईं. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के साक्ष्यों और मुखबिरों की सूचना के आधार पर रेहान नाम के युवक को मुख्य संदिग्ध माना. पुलिस लगातार उसकी तलाश में दबिश दे रही थी.इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी इलाके से भागने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी शुरू की.

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पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़

जब पुलिस की टीम ने आरोपी रेहान को रुकने का इशारा किया, तो उसने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. आत्मरक्षार्थ पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में एक गोली आरोपी रेहान के पैर में लगी, जिससे वह वहीं गिर पड़ा. पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ लिया. गिरफ्तारी के समय आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस के खोखे बरामद किए गए हैं.

अस्पताल में उपचार और विधिक कार्रवाई

मुठभेड़ में घायल होने के कारण पुलिस ने आरोपी रेहान को तत्काल नजदीकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच उसका उपचार चल रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि हत्या के पीछे के सही कारणों और मंशा का पता लगाया जा सके. इस मुठभेड़ के बाद क्षेत्र की जनता ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है.

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