अमरोहा में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला, प्रेमी ने बहनोई संग मिलकर प्रेमिका का गला घोंटा, फिर शव रेलवे ट्रैक पर फेंक रची हादसे की साजिश

Amroha Jihad Case: अमरोहा जनपद से कथित लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां हिंदू प्रेमिका द्वारा शादी का दबाव बनाने पर मुस्लिम प्रेमी ने अपने बहनोई के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी. हत्या को हादसा दिखाने के लिए शव को रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया गया.
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Amroha Jihad Case: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद से एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है. यहां शादी का दबाव बना रही हिंदू प्रेमिका की उसके मुस्लिम प्रेमी ने अपने बहनोई के साथ मिलकर कथित तौर पर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपियों ने वारदात को हादसा दिखाने के लिए शव रेलवे ट्रैक किनारे फेंक दिया. मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के मुताबिक, 7 मई 2026 को गजरौला थाना क्षेत्र के भानपुर फाटक के पास रेलवे ट्रैक किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू की. 9 मई को शव की पहचान तनु पत्नी सुनील तमोली निवासी शिव विहार कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद के रूप में हुई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई.
पुलिस जांच में सामने आया कि मृतका का अपने पति से विवाद चल रहा था और वह लंबे समय से अलग रह रही थी. इसी दौरान उसकी नजदीकियां अमरोहा के नौगावां सादात थाना क्षेत्र के मिलक बकैना निवासी कामिल से हो गई थीं. दोनों के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन महिला लगातार शादी का दबाव बना रही थी.
बताया जा रहा है कि इसी बात से परेशान होकर आरोपी कामिल ने अपने बहनोई नाजिर निवासी मीरासराय थाना अमरोहा देहात के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच डाली. पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी महिला को गजरौला स्टेशन के आगे सुनसान रेलवे ट्रैक के पास ले गए, जहां गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को चुन्नी से ढककर रेलवे पटरी किनारे फेंक दिया गया और दोनों मौके से फरार हो गए. मामले में पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इस सनसनीखेज हत्याकांड के खुलासे के बाद इलाके में चर्चाओं का माहौल है.
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