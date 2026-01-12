धर्म बदलो या जिंदगी उजाड़ देंगे… मां और नाबालिग बेटी के साथ हैवानियत, इंसाफ के लिए दर-दर भटकता पूरा परिवार

Moradabad News: मुरादाबाद में एक हिंदू नाबालिग के साथ मुस्लिम युवक द्वारा जबरन 1.5 साल तक दुष्कर्म किया गया. उसके बाद वीडियो बना कर धर्मान्तरण कराने के दबाब बनाया गया. बताया जा रहा है कि मस्जिद से 20 लाख रुपए और एक मकान दिलाने की लालच देने का मामला भी सामने आया है.
आकाश शर्मा/मुरादाबाद न्यूज: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक हिंदू नाबालिग के साथ मुस्लिम युवक द्वारा जबरन 1.5 साल तक दुष्कर्म किया गया. उसके बाद वीडियो बना कर धर्मान्तरण कराने के दबाब बनाया गया. बताया जा रहा है कि मस्जिद से 20 लाख रुपए और एक मकान दिलाने की लालच देने का मामला भी सामने आया है. मामले मे नाबालिग पीड़िता के पिता की तरफ़ से थाना मझोला मे मुकदमा दर्ज कराया गया है लेकिन चौकाने वाली बात ये है की मुकदमे मे पीड़िता के पिता ने अपनी पत्नी कों भी आरोपी बनाया है,
क्या हैं पूरा मामला ?
दरअसल पीड़ित अपने परिवार के साथ मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में रहता है परिवार मे उसकी पत्नी, 16 साल की बेटी और 2 बेटे है और यहीं घर के सामने जुबेर नाम का युवक अपने परिवार के साथ रहता है, पिता काम करने ड्यूटी पर जाया करता था उसी समय जुबेर और उसका परिवार उसके घर आजाया करता था बात मोहल्ले की थी तो परिवार मे बोलचाल और नजदीकियां हो गयी, इसी का फायदा उठाकर जुबेर ने पहले तो हिंदू परिवार मे पीड़ित की पत्नी के साथ नाजायज सम्बंध बनाए यही नहीं उसको और उसके बच्चो कों लालच देते रहे की तुम धर्मान्तरण कर मुस्लिम बन जाओ हम तुमको मस्जिद से चंदा कर 20 लाख रुपए और एक मकान दिलवा देंगे फिर आराम से वहा रहना
जानें आगे क्या हुआ
जब परिवार नहीं माना तो पीड़ित की पत्नी से सांठगांठ कर उसकी बेटी के साथ मुस्लिम युवक जुबेर ने बलात्कार किया और इसमें जुबेर का परिवार यानि उसकी मा और 4 बहने भी शामिल रही जिन्होंने जुबेर और नाबालिग कों कमरे मे बंद किया फिर जबरन उसका रेप कराया और ना सिर्फ रेप कराया बल्कि उसकी वीडियो भी बना दी ताकि पीड़िता किसी से कुछ ना कह सके, इस दौरान कई बार जब पीड़िता ने इस मामले मे शिकायत करने और आवाज़ उठाने की बात कही तो जुबेर ने तमंचा लगाकर कहा की अगर किसी से बोलीं तो तुझे और तेरे परिवार कों मार देंगे और तेरी वीडियो भी वायरल कर देंगे
पिता को बताई सब बात
पीड़िता ने जब मामले की जानकारी मुकदमे के वादी अपने पिता कों बताई तो आरोपी जुबेर और उसके परिवार एवं वादी की पत्नी ने पति और बच्चो कों फिर से धर्मान्तरण करने और रुपए और मकान की लालच दी जिसपर उन्होंने धर्मान्तरण से मना कर दिया, फिलहाल मामले मे पुलिस ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के पिता की तहरीर जुबेर उसकी पत्नी और जुबेर की मा एवं बहनो सहित 6 के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है, तो वहीँ मामले मे पुलिस ने अब तक जुबेर और पीड़िता की मा कों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और अन्य 4 की तलाश मे जुटी है.