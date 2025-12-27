Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3055028
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

AIIMS में पहुंचा सिख युवक... मुस्लिम युवकों ने की बर्बरता से हमला, औरंगजेब पर टिप्पणी के बाद गरमाया मामला

Bijnor News: बिजनौर जिले के एक गुरद्वारे में औरंगजेब व इतिहास से जुड़े विषयों पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया. आरोप है कि इस बात से नारा कुछ लोगों ने सिख युवक पर हमला कर दिया.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 27, 2025, 11:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Muslim man brutally attacked Sikh youth
Muslim man brutally attacked Sikh youth

Bijnor News/राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर एक गुरुद्वारे के पास हुई कथित मारपीट की घटना ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया है. आरोप है कि गुरुद्वारे में औरंगजेब जैसे ऐतिहासिक शासकों पर टिप्पणी होने के बाद कहासुनी बढ़ी और इस दौरान कुछ युवकों ने मिलकर एक सिख युवक पर हमला कर दिया. हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी एक आंख को भी गंभीर चोट पहुंची है. फिलहाल पीड़ित रमनदीप सिंह का इलाज दिल्ली AIIMS में चल रहा है.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना नूरपुर थाना क्षेत्र में स्थित एक गुरुद्वारे  की बताई जा रही है. यहां के रहने वाले रमनदीप सिंह पर कथित रूप से लोहे की रॉड और डंडों से हमला किया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. परिजनों के अनुसार, रमनदीप की एक आंख को भी गंभीर क्षति पहुंची है और वर्तमान में उनका उपचार दिल्ली AIIMS में चल रहा है.

पीड़ित के चाचा  ने लगाया गंभीर आरोप
पीड़ित के चाचा हरविंदर सिंह रिंकू का आरोप है कि 23 तारीख को नूरपुर गुरुद्वारे में संगत के दौरान इतिहास से जुड़े विषयों पर चर्चा हो रही थी. उसी दौरान पास से गुजर रहे मुन्ना नामक व्यक्ति को इससे आपत्ति हुई. परिजनों का दावा है कि कुछ देर बाद जब रमनदीप बाजार की ओर गए, तब मुन्ना अपने साथियों के साथ पहुंचा और उनसे मारपीट की. आरोप है कि हमलावरों के हाथ में डंडे, रॉड जैसे हथियार थे और रमनदीप को बुरी तरह पीटा गया.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपियों की तलाश में जुड़ी पुलिस
घटना के बाद नूरपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार, दो आरोपियों साहिल और एक बाल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी मुन्ना पुत्र जुल्फकार और उसका एक अन्य साथी अभी फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है.

आंदोलन की चेतावनी 
इस घटना को लेकर सिख समाज में आक्रोश है. सामाजिक व स्थानीय संगठनों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है. यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है. वहीं, बीजेपी की क्षेत्रीय मंत्री हजिंदर कौर ने भी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है. 

और पढे़ं: जिसकी मां ने दूध पिलाया, वर्दी उतारकर मैदान में आए... बिजनौर में भाकियू नेता की खुली चुनौती!
 

TAGS

bijnor news

Trending news

bijnor news
AIIMS में पहुंचा सिख युवक... मुस्लिम युवकों ने की बर्बरता से हमला
Noida Airport Security Audit News
नोएडा एयरपोर्ट से अभी शुरू नहीं होगी उड़ान, रिपोर्ट ने बढ़ाई टेंशन, सामने आई बड़ी वजह
KGMU Love Jihad
ICU में पहुंची पीड़िता…KGMU में धर्मांतरण प्रकरण ने खोली कट्टरपंथ की परतें?
prayagraj news
अपना दल S के पूर्व MLA के बेटे पर FIR, 2 साल में रकम डबल करने का वादा कर ठगे 60 लाख
UP Zero Fatality Month
जनवरी में चलेगा 'जीरो फेटेलिटी माह', यूपी में 363 हाई रिस्क कॉरिडोर चिह्नित
Farrukhabad news
फर्रुखाबाद में SIR का काम पूरा,20 प्रतिशत मतदाताओं का नाम कटना तय,5 प्रतिशत को नोटिस
UP Encoutner
मथुरा में 23 मुकदमों वाला शातिर अपराधी मलिंगा घायल, कानपुर में रेप का आरोपी गिरफ्तार
gonda weather
गोंडा में कड़ाके की ठंड-घने कोहरे का प्रकोप जारी, विजिबिलिटी शून्य, रेंगते दिखे वाहन
Sir
यूपी में SIR पूरा, राजधानी में 12 लाख वोटर 'आउट', दो बार डेट बढ़ी फिर भी.....
Brij Bhushan Sharan Singh
BJP ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर क्या बोल गए बृजभूषण शरण सिंह?