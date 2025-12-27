AIIMS में पहुंचा सिख युवक... मुस्लिम युवकों ने की बर्बरता से हमला, औरंगजेब पर टिप्पणी के बाद गरमाया मामला

Bijnor News/राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर एक गुरुद्वारे के पास हुई कथित मारपीट की घटना ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया है. आरोप है कि गुरुद्वारे में औरंगजेब जैसे ऐतिहासिक शासकों पर टिप्पणी होने के बाद कहासुनी बढ़ी और इस दौरान कुछ युवकों ने मिलकर एक सिख युवक पर हमला कर दिया. हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी एक आंख को भी गंभीर चोट पहुंची है. फिलहाल पीड़ित रमनदीप सिंह का इलाज दिल्ली AIIMS में चल रहा है.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना नूरपुर थाना क्षेत्र में स्थित एक गुरुद्वारे की बताई जा रही है. यहां के रहने वाले रमनदीप सिंह पर कथित रूप से लोहे की रॉड और डंडों से हमला किया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. परिजनों के अनुसार, रमनदीप की एक आंख को भी गंभीर क्षति पहुंची है और वर्तमान में उनका उपचार दिल्ली AIIMS में चल रहा है.

पीड़ित के चाचा ने लगाया गंभीर आरोप

पीड़ित के चाचा हरविंदर सिंह रिंकू का आरोप है कि 23 तारीख को नूरपुर गुरुद्वारे में संगत के दौरान इतिहास से जुड़े विषयों पर चर्चा हो रही थी. उसी दौरान पास से गुजर रहे मुन्ना नामक व्यक्ति को इससे आपत्ति हुई. परिजनों का दावा है कि कुछ देर बाद जब रमनदीप बाजार की ओर गए, तब मुन्ना अपने साथियों के साथ पहुंचा और उनसे मारपीट की. आरोप है कि हमलावरों के हाथ में डंडे, रॉड जैसे हथियार थे और रमनदीप को बुरी तरह पीटा गया.

आरोपियों की तलाश में जुड़ी पुलिस

घटना के बाद नूरपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार, दो आरोपियों साहिल और एक बाल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी मुन्ना पुत्र जुल्फकार और उसका एक अन्य साथी अभी फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है.

आंदोलन की चेतावनी

इस घटना को लेकर सिख समाज में आक्रोश है. सामाजिक व स्थानीय संगठनों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है. यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है. वहीं, बीजेपी की क्षेत्रीय मंत्री हजिंदर कौर ने भी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है.

