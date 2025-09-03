Bijnor News: बिजनौर में नायब तहसीलदार ने खुद को मारी गोली, तहसील परिसर में मची अफरा-तफरी
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2907083
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

Bijnor News: बिजनौर में नायब तहसीलदार ने खुद को मारी गोली, तहसील परिसर में मची अफरा-तफरी

Bijnor News: बिजनौर में बुधवार को सदर तहसील में तैनात नायब तहसीलदार ने अपने सरकारी आवास में लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली. गोली चलने की आवाज से तहसील परिसर में अफरा-तफरी मच गई. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 03, 2025, 11:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Bijnor Crime News :  उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर सदर तहसील में तैनात नायब तहसीलदार राजकुमार ने अपने सरकारी आवास के कमरे में लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली. गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

घटना की जानकारी मिलते ही डीएम जसजीत कौर, एसपी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. पुलिस ने घटनास्थल को सील कर जांच शुरू कर दी है और लाइसेंसी रिवॉल्वर को कब्जे में ले लिया है.

गोली चलने की आवाज से तहसील परिसर में अफरा-तफरी मच गई. फिलहाल घटना के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है. प्रशासन ने मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

bijnor news

Trending news

bijnor news
बिजनौर में नायब तहसीलदार ने खुद को मारी गोली, तहसील परिसर में मची अफरा-तफरी
Kushinagar News
कुशीनगर में SP का चला 'हंटर', दारोगा और दो सिपाही सस्पेंड,59 पुलिसकर्मियों के तबादले
farukhabad news
farukhabad:फर्रुखाबाद में बाढ़ का कहर, 182 गांव के लोग बेहाल
up police encounter
यूपी में बदमाशों पर पुलिस का शिकंजा, इटावा समेत कई जिलों में गूंजी गोलियां
Jaunpur Robbery
जौनपुर में दिनदहाड़े वारदात, बैंक से रुपये निकालते ही प्रोफेसर की जेब से उड़ाए 45000
Farrukhabad news
फर्रुखाबाद में 3.6 लाख फर्जी वोटर? चुनाव आयोग ने सौंपी लिस्ट, BLO करेंगे वेरिफिकेशन
Hardoi News
हरदोई: रिक्शा चालक की बेरहमी से हत्या,2 हिस्सों में बंटा सिर, परिजनों ने की रोड जाम
Kanpur News
कानपुर के बुद्धा पार्क को शिवालय पार्क बनाने का प्रस्ताव रद्द,मायावती का आया रिएक्शन
Kurukshetra rain
बारिश के चलते भरभराकर गिरी घर की छत, मलबे में दबने से 2 भाइयों की मौत, 4 घायल
girlfriend slaps boyfriend
Kanpur News: बेरहम प्रेमिका! 10 सेकेंड में प्रेमी को जड़े तड़ातड़ 11 थप्पड़
;