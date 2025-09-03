Bijnor News: बिजनौर में नायब तहसीलदार ने खुद को मारी गोली, तहसील परिसर में मची अफरा-तफरी

Bijnor Crime News : उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर सदर तहसील में तैनात नायब तहसीलदार राजकुमार ने अपने सरकारी आवास के कमरे में लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली. गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

घटना की जानकारी मिलते ही डीएम जसजीत कौर, एसपी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. पुलिस ने घटनास्थल को सील कर जांच शुरू कर दी है और लाइसेंसी रिवॉल्वर को कब्जे में ले लिया है.

गोली चलने की आवाज से तहसील परिसर में अफरा-तफरी मच गई. फिलहाल घटना के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है. प्रशासन ने मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं.