बिजनौर में नेशनल हाईवे और वन विभाग कर्मियों में छिड़ी जंग, डीएम ने दिए जांच के आदेश

राजवीर चौधरी/बिजनौर: यूपी के बिजनौर जिले में नेशनल हाइवे और वन विभाग के कर्मियों के बीच जंग छिड़ गई. दोनों पक्षों मे जमकर मारपीट हुई. नेशनल हाइवे के कर्मियों ने वन विभाग के SDO ज्ञान सिंह पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है. SDO ज्ञान सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. उधर वन विभाग के अफसरों ने नेशनल हाइवे के जूनियर इंजीनियर पर सरकारी पेड़ काटने का आरोप लगाकर इंजीनियर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. मामले की गूंज डीएम जसजीत कौर के दरबार मे पहुंची. डीएम ने पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए हैं.

क्या है पूरा मामला?

मामला थाना शहर कोतवाली इलाके के गंगा बैराज मार्ग का है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी और वन विभाग के बीच कागजों में चल रही रार अब मारपीट में तब्दील हो चुकी है. एनएचएआई ने वन विभाग पर उनके इंजीनियर और ड्राइवर का अपहरण करते हुए मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है. वहीं वन विभाग ने एनएचएआई अधिकारियों पर सेंक्चुअरि में सड़क किनारे पेड़ काटने और जब्त किया ट्रक जबरन छुड़ा ले जाने का आरोप लगाया.

दोनों ओर से दो-दो लोग घायल

फिलहाल दोनों महकमों की ओर से दो-दो लोग घायल हुए हैं. दोनों विभाग की ओर से पुलिस को तहरीर दे दी गई है. वन विभाग ने एनएचएउआई की कार्यदायी संस्था के अभियंता अनूप को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. देर रात मेडिकल अस्पताल में नेशनल हाईवे अथॉरिटी का अमला अपने दो कर्मियों को घायल हालत में लेकर पहुंचा. इनका हाईवे निर्माण एजेंसी के इंजीनियर समेत दो घायल का मेडिकल कराया गया.

मारपीट का आरोप

तभी वन विभाग की ओर से भी दो घायल पहुंच गए. मेडिकल अस्पताल के चिकित्सकों ने दोनों का मेडिकल परीक्षण करने के बाद रिपोर्ट बना दी. उधर अस्पताल पहुंचे घायलों ने बताया कि वन विभाग के अधिकारियों ने उनके साथ जमकर मारपीट की है.

क्या बोले NHAI एसडीओ?

नेशनल हाईवे अथॉरिटी के एसडीओ आशीष शर्मा ने बताया कि बिजनौर बैराज मार्ग की पुरानी सड़क की मिट्टी उठाकर हाईवे बनाने के लिए डाली जा रही थी. तभी वन विभाग के एसडीओ ज्ञान सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे और इंजीनियर अनूप का अपहरण कर लिया. साथ ही मशीनरी के ड्राइवरों के साथ जमकर मारपीट की. इंजीनियर और अन्य लोगों का अपहरण करके एसडीओ की टीम नवलपुरी ले गई और बंदूकों की बट से मारपीट करते हुए उनके कार्मिकों को घायल कर दिया. ड्राइवर बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसे चोट भी लगी है.

वन विभाग एसडीओ का क्या कहना?

उधर वन विभाग के एसडीओ ज्ञान सिंह ने बताया कि एनएचएआई के द्वारा मिट्टी उठाई जा रही थी. यह क्षेत्र वन्य जीव अभ्यारण्य में आता है. वे टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो सड़क किनारे दो पेड़ कटे हुए थे जबकि मिट्टी में दस पेड़ों की जड़ दबी हुई थी. वाहनों में मिट्टी को भरकर ले जाया रहा था. उनकी टीम ने एक वाहन को पकड़ा तो एनएच का अमला जबरन वाहन को छुड़ा ले गया. बताया कि वन अधिनियम की धाराओं में एनएचएआई के एसडीओ आशीष शर्मा और इंजीनियर अनूप के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है.

डीएम बोलीं दोषी पर होगा एक्शन

वन विभाग ने अपने अधिकार के तहत इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया है. अनूप को कोर्ट में पेश किया गया. जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. मामले में पुलिस को भी तहरीर दी जा रही है. एनएचएआई और वन विभाग के बीच विवाद की शिकायत मिली है. इस मामले की की जांच के लिए दो सदस्यीय टीम का गठन किया गया है. एडीएम प्रशासन और एएसपी सिटी मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करेंगे. जो भी दोषी मिला, उसके खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी.