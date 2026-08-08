यूपी की बात बिजनौर से: 2027 की तैयारी में जुटे ओम कुमार, बोले- जनता ने तीन बार मौका दिया, विकास कार्यों का हिसाब भी सामने

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Uttar Pradesh Ki Baat Bijnor Se: ज़ी मीडिया की ओर से शनिवार को 'उत्तर प्रदेश की बात बिजनौर से' कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान बिजनौर के नहटौर विधानसभा से लगातार तीन बार विधायक रह चुके ओम कुमार अतिथि के रूप में शामिल हुए. उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और विकास कार्यों पर खुलकर अपनी बात रखी.
नहटौर विधायक ओम कुमार ने रखीं खुलकर बातें
तीन बार के विधायक ओम कुमार ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिजनौर सीट से किस्मत आजमाने के बाद अब उनका पूरा फोकस 2027 के विधानसभा चुनाव पर है. ओम कुमार का कहना है कि नहटौर की जनता ने उन्हें लगातार तीन बार अपना आशीर्वाद दिया है और इस बार भी उन्हें भरोसा है कि जनता उनके कामों को देखते हुए फैसला करेगी.
लोगों की सलाह पर राजनीति में आया
ओम कुमार ने अपने राजनीतिक सफर, 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार और नहटौर विधानसभा में कराए गए विकास कार्यों को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि राजनीति में आने का फैसला उन्होंने लोगों की सलाह और अपने माता-पिता की प्रेरणा से लिया था.
सेना की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए
ओम कुमार ने बताया कि राजनीति में आने से पहले वह सेना में सेवा दे चुके हैं. इसके बाद उन्होंने बिजनेस की दुनिया में भी काम किया. साल 2009 के आसपास समाजसेवा के दौरान लोगों ने उन्हें राजनीति में आने की सलाह दी. उनके माता-पिता ने भी कहा कि अब तक उन्होंने अपने लिए काफी कुछ किया है, इसलिए लोगों की सेवा के लिए आगे आना चाहिए.
2017 में बीजेपी से विधायक बने
इसके बाद उन्होंने 2012 में पहली बार नहटौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा. उस समय बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए उन्होंने करीब 20 हजार वोटों से जीत दर्ज की. इसके बाद 2017 में बीजेपी के टिकट पर भी उन्होंने करीब 23 हजार वोटों से जीत हासिल की.
2024 की हार पर बोले- झूठे प्रचार का असर पड़ा
2024 के लोकसभा चुनाव में बिजनौर सीट से चुनाव लड़ने को लेकर ओम कुमार ने कहा कि विपक्ष की ओर से संविधान को लेकर किए गए प्रचार का चुनाव पर असर पड़ा. उनके मुताबिक, लोगों के बीच यह बात पहुंचाई गई कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा.
चुनाव में भ्रम फैलाया गया
ओम कुमार ने कहा कि इस तरह के प्रचार से लोगों के मन में भ्रम पैदा हुआ. उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के दौरान संविधान को माथे से लगाकर उन्होंने इस तरह के आरोपों का जवाब दिया. विधायक ने कहा कि अब जनता के सामने यह साफ हो चुका है कि संविधान और आरक्षण को लेकर किए गए दावे सिर्फ राजनीतिक प्रचार का हिस्सा थे.
2027 के लिए विकास कार्यों को बनाया आधार
ओम कुमार ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से मिले अनुभव को वह 2027 के विधानसभा चुनाव में जरूर ध्यान में रखेंगे. उनका कहना है कि विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास कार्य कराए गए हैं और इन्हीं कामों को लेकर वह जनता के बीच जाएंगे. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि बिजनौर में पहले मुख्यमंत्री के आने को लेकर लोगों के बीच अलग तरह की धारणा थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ कई बार जिले में आए और विकास कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों की मांगों पर गंभीरता से काम किया.
25 करोड़ का कंपोजिट विद्यालय और 13 करोड़ का ITI
विधायक के मुताबिक, नहटौर विधानसभा क्षेत्र के सुंदरपुर गांव में करीब 25 करोड़ रुपये की लागत से कंपोजिट विद्यालय तैयार कराया गया है. उन्होंने इसे क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इसे स्थानीय स्तर पर 'मिनी छपरौली' के रूप में विकसित किया गया है. इसी तरह हल्दौर में करीब 13 करोड़ रुपये की लागत से आईटीआई कॉलेज बनवाने का दावा भी उन्होंने किया. उनका कहना है कि इससे इलाके के युवाओं को तकनीकी शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे.
पुराने पुलों की समस्या दूर करने का दावा
ओम कुमार ने पाडली-मांडू पुल का जिक्र करते हुए कहा कि इस पुल की स्थिति लंबे समय से खराब थी और यहां लगातार हादसे होते थे. उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने यह समस्या रखी, जिसके बाद करीब 4 करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण कराया गया. उन्होंने कहा कि नहटौर और आसपास के इलाकों में सड़क और पुलों से जुड़े कई काम हुए हैं.
नहटौर-नगीना रोड पर 70 करोड़ का काम
विधायक ने बताया कि नेहटौर से नगीना जाने वाली सड़क के लिए करीब 70 करोड़ रुपये की परियोजना पर काम शुरू किया गया है और इसका शिलान्यास भी हो चुका है. उनके मुताबिक, नहटौर से चांदपुर, शादीपुर और बिजनौर की ओर जाने वाली सड़कों पर भी काम कराया गया है. उनका दावा है कि विधानसभा क्षेत्र की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए लगातार सड़क और पुलों पर काम हो रहा है.
खिलाड़ियों और प्रतिभाओं को निजी स्तर पर किया सम्मानित
ओम कुमार ने कहा कि नहटौर क्षेत्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले क्षेत्र के खिलाड़ियों का भी जिक्र किया. विधायक के मुताबिक, उन्होंने ऐसे खिलाड़ियों को अपने निजी पैसे से सम्मानित किया. साथ ही उनके कोचों को भी सम्मानित किया गया, ताकि क्षेत्र के दूसरे युवाओं को भी खेलों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले.
नहटौर अस्पताल में एक्स-रे की सुविधा शुरू होने का दावा
स्वास्थ्य सुविधाओं का जिक्र करते हुए ओम कुमार ने कहा कि पहले नेहटौर के अस्पताल में एक्स-रे की सुविधा नहीं थी. मरीजों को एक्स-रे कराने के लिए बिजनौर जाना पड़ता था. उन्होंने दावा किया कि अब नेहटौर में ही एक्स-रे की सुविधा उपलब्ध है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी राहत मिली है.
हल्दौर स्टेशन पर आरक्षण की सुविधा का जिक्र
रेलवे से जुड़े कामों को लेकर विधायक ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी आभार जताया. उन्होंने कहा कि बिजनौर जिले में रेलवे से जुड़े कई काम हुए हैं और रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने की दिशा में भी काम किया गया है. उन्होंने हल्दौर रेलवे स्टेशन का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले लोगों को टिकट आरक्षण के लिए बिजनौर जाना पड़ता था, लेकिन अब हल्दौर में ही आरक्षण की सुविधा मिल रही है.