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यूपी की बात बिजनौर से: 2027 की तैयारी में जुटे ओम कुमार, बोले- जनता ने तीन बार मौका दिया, विकास कार्यों का हिसाब भी सामने

Uttar Pradesh Ki Baat Bijnor Se: 'उत्तर प्रदेश की बात बिजनौर से' कार्यक्रम में नहटौर से बीजेपी विधायक ओम कुमार शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों को​ गिनाया.

Written ByAmitesh Pandey
Published: Aug 08, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:44 PM IST
यूपी की बात बिजनौर से: 2027 की तैयारी में जुटे ओम कुमार, बोले- जनता ने तीन बार मौका दिया, विकास कार्यों का हिसाब भी सामने
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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Amitesh Pandey

Amitesh Pandey

अमितेश कुमार पांडेय डिजिटल पत्रकार हैं और ज़ी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड (Zee UP-UK) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर काम कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ताल्लुक रखने वाले अमितेश को मीडिया जगत में 8 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे उत्तर प्रदेश की हाइपर-लोकल खबरों, क्राइम, प्रशासनिक गतिविधियों, राजनीतिक उठापटक और खेल जगत के मुद्दों पर पैनी नजर रखते हैं. खबरों की गहराई, ग्राउंड रियलिटी और तथ्य-आधारित डिजिटल कवरेज के लिए वे जाने जाते हैं.

अमितेश के पास डेस्क एडिटिंग के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों से ग्राउंड रिपोर्टिंग का भी व्यावहारिक अनुभव है. अमितेश ने उत्तर प्रदेश के तीन प्रमुख शहरों- लखनऊ, प्रयागराज और गाज़ियाबाद में जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग की है. स्थानीय प्रशासन, जनसमस्याओं और राजनीतिक हलचलों की बेहतर समझ उन्हें ज़मीनी वास्तविकताओं को सटीक रूप से प्रस्तुत करने में मदद करती है. ज़ी मीडिया से पहले उन्होंने भारत के लिडिंग हिंदी न्यूज़ पेपर अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान में काम करने का अनुभव है. अमितेश ने पत्रकारिता की पढ़ाई प्रयागराज से की है.

अमितेश पांडेय से आप amitesh.pandey@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप अमितेश से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.

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