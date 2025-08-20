Bijnor News: बिजनौर में निजी अस्पताल से नवजात बच्चा गायब, संचालक सहित 3 डॉक्टरों पर केस दर्ज, आरोपी फरार

बिजनौर/राजवीर चौधरी: यूपी के बिजनौर जिले से एक हैरान करने वाली खबर आई है. जहां गरीब दिव्यांग महिला ने आरोप लगाया है कि उसके नवजात शिशु को अस्पताल के संचालक और डॉक्टरों ने गायब कर दिया. पीड़ित दिव्यांग पति-पत्नी लगा अफसरों के चक्कर लगा रहे हैं. पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अस्पताल संचालक और 3 डॉक्टरों के खिलाफ बच्चा चोरी का मुकदमा दर्ज किया है.

क्या है पूरा मामला?

बिजनौर जिले के हीमपुर थाना क्षेत्र के छोइया नंगली का रहने वाला दिव्यांग करण अपनी दिव्यांग पत्नी रुकमेश के साथ अफसरों के चक्कर काटने को मजबूर है. पीड़ित करण और रुकमेश की माने तो उनका कहना है कि वह नूरपुर इलाके मे किसी ईट भट्टे पर रहकर मजदूरी करते थे. वहीं पर रुकमेश को प्रसव पीड़ा हुई और करण ने अपनी पत्नी के प्रसव पीड़ा की जानकारी नर्स वंदना को दी.

बच्चा होन पर खुश था दंपति

वंदना चार पहिये की गाड़ी से करण की पत्नी को लेने गयी और उसके बाद नूरपुर के S.R. हेल्थकेयर सेंटर मे भर्ती करा दिया. 13 मई 2025 को अस्पताल मे डॉक्टरो ने आपरेशन कर बच्चा पैदा कर दिया. रुकमेश को लड़का पैदा हुआ. अस्पताल मे बच्चे के जन्म पर मिठाई भी बांटी गयी और करण और रुकमेश काफ़ी खुश हुए. बच्चा पैदा होने के बाद करण को बच्चा दिखा दिया गया लेकिन रुकमेश बेहोश थी तो वह बच्चे को नहीं देख नहीं सकी.

नहीं मिला बच्चा

दो दिन बाद अस्पताल के डॉक्टरो ने रुकमेश की छुट्टी कर दी.करण और रुकमेश के मुताबिक उन्होंने अपना बच्चा मांगा तो अस्पताल के डॉक्टरों रीना चौधरी, जावेद, महर सिंह ने ये कह दिया कि बच्चा मशीन मे रखा है, दो दिन बाद ले जाना. पीड़ित करण और रुकमेश अपने घर आ गए और तब से ले कर आज तक दोनों दिव्यांग पति पत्नी पुलिस अफसरों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई.

आरोपियों पर दर्ज हुआ मुकदमा, मामले की जांच शुरू

इस मामले मे पूर्व बीजेपी विधायक भारतेंद्र सिंह ने पीड़ित को लेकर डीएम एसपी से मुलाक़ात की और एसपी के आदेश पर अब नूरपुर पुलिस अस्पताल संचालक सलमान सहित तीनो डॉक्टरों के खिलाफ संगीन धाराओं मे मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है. पीड़ित दिव्यांग दम्पत्ति ने अपना बच्चा लेने की गुहार डीएम एसपी से लगाई है. अब देखने वाली बात ये है कि बिजनौर पुलिस कब तक बच्चे को सकुशल बरामद करने मे सफल होती है.

यह भी पढ़ें - Bijnor News: दौड़ते-दौड़ते तोड़ा दम, बिजनौर में 20 साल के युवक को जन्मदिन पर मिली 'मौत'