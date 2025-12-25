मर गई इंसानियत ! कूढ़े के ढेर पर जो मिला उसकी पूरे अमरोहा में चर्चा, पुलिस ने शुरू की जांच

अमरोहा न्यूज/विनीत अग्रवाल : यूपी के अमरोहा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है.जिसने मानवता को झकझोर कर रख दिया.नगर के मोहल्ला कुरेशी में सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई.जब स्थानीय लोगों ने कूड़े के ढेर पर एक नवजात बच्चे का शव पड़ा देखा. घटना स्थल की भयावहता ने लोगों को स्तब्ध कर दिया और मौके पर देखते ही देखते भारी भीड़ जमा हो गई.

क्या हैं पूरा मामला ?

दरअसल, जब सुबह के टहलने निकले मोहल्ले के कुछ लोगों की नजर एक कूड़े के ढेर पर नवजात के शव पर पड़ी,तो उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी.लोगों के अनुसार,नवजात का शव देखने से प्रतीत हो रहा था कि जन्म के तुरंत बाद ही उसे फेंक दिया गया था.यह दृश्य देखकर कई लोग भावुक हो उठे. सूचना मिलते ही थाना कोतवाली पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक साक्ष्य जुटाए और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह पता लगाया जा सकेगा कि बच्चे की मौत जन्म के समय हुई या इसके बाद फेंके जाने के कारण.

क्षेत्र में फैली सनसनी लोग आक्रोशित

घटना के बाद पूरे मोहल्ले सहित आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है.स्थानीय लोगों ने इसे मानवता के नाम पर एक कलंक बताया है.कई लोगों ने आरोप लगाया कि समाज में बढ़ती बेरुखी और लापरवाही के कारण ऐसे मामले सामने आ रहे हैं. महिलाओं और वृद्धों ने नवजात की मौत को झकझोर देने वाली घटना बताते हुए कहा कि कोई भी मां अपने बच्चे को इस तरह त्यागने के बारे में कभी नहीं सोचेगी

पुलिस गंभीरता में जुटी

पुलिस अधिकारी मामले को अत्यंत संवेदनशील मानते हुए हर पहलू की जांच कर रहे हैं. यह पता लगाया जा रहा है कि नवजात किसका था, उसे फेंकने के पीछे क्या परिस्थितियां थीं, और इसमें कौन लोग शामिल हो सकते हैं.अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह पता लगाया जा सकेगा कि बच्चे की मौत जन्म के समय हुई या इसके बाद फेंके जाने के कारण.

