खत्म इंतजार! 85% पूरा हुआ मुरादाबाद रिंग रोड; जानें कब शुरू होगा वाहनों का 'फर्राटा' सफर

Moradabad News: मुरादाबाद में निर्माणाधीन रिंग रोड परियोजना तेजी से अंतिम चरण में पहुंच गई है. शहर के तीन तरफ करीब 33.72 किलोमीटर लंबी रिंग रोड का 85 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है. एनएचएआई के अधिकारियों के अनुसार जून तक टेस्टिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा और जुलाई 2026 से इस मार्ग पर वाहनों का संचालन शुरू हो जाएगा.

रिंग रोड शुरू होने के बाद शहर में भारी वाहनों का दबाव काफी कम हो जाएगा. खासतौर पर जंभेश्वर यूनिवर्सिटी जाने वाले वाहन और बाहर से आने वाले ट्रक अब शहर के भीतर प्रवेश किए बिना सीधे रिंग रोड से गुजर सकेंगे. इससे शहरवासियों को लंबे समय से लगने वाले ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

एनएचएआई ने भटावली, लोधीपुर, त्रिलोकपुर और मेदनीपुर (दांदूपुर) में चार नए अंडरपास के निर्माण को मंजूरी दे दी है. इन अंडरपासों का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है. किसानों ने जनवरी 2026 में अंडरपास और एक माइनर ब्रिज की मांग को लेकर आंदोलन किया था, जिसके बाद प्रशासन ने निर्माण को स्वीकृति दी.

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एनएचएआई के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार ने हाल ही में रिंग रोड परियोजना की समीक्षा की. अभियंता धर्मवीर शर्मा के अनुसार रामगंगा, ढेला और गांगन नदियों पर बनने वाले तीनों बड़े पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है. हालांकि परियोजना से जुड़े तीन रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) का काम अभी जारी है. हकीमपुर-लोदीपुर-बिसनपुर रेलवे लाइन, अगवानपुर-हरथला रेलवे लाइन और सेहल हाल्ट-गोट के बीच बन रहे आरओबी का लगभग 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 25 प्रतिशत काम अभी बाकी है.

रिंग रोड बनने के बाद बिजनौर और ठाकुरद्वारा की ओर जाने वाले वाहनों को शहर के भीतर प्रवेश नहीं करना पड़ेगा. इससे शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव कम होगा. परियोजना के तहत 14 अंडरपास और 35 छोटी पुलियों का निर्माण पहले ही पूरा किया जा चुका है. रिंग रोड परियोजना के लिए जिला प्रशासन को कुल 452.95 करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में भेजे गए थे. इनमें से 432.36 करोड़ रुपये किसानों और जमीन मालिकों को वितरित किए जा चुके हैं. जबकि कुछ जमीनों के स्वामित्व विवाद के कारण 20.59 करोड़ रुपये की राशि फिलहाल रोकी गई.

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