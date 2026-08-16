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हरियाली तीज पर पत्नी गई मायके, इधर संदिग्ध हालात में लापता हुआ जगत... सुबह गड्ढे में मिला शव

Amroha News:हरियाली तीज पर पत्नी के मायके जाने के बाद अमरोहा के रुद्रपुर गांव में 35 वर्षीय मजदूर जगत सिंह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए. रविवार सुबह खेत में पानी से भरे गड्ढे में उनका शव मिला. मौके से कपड़े, मोबाइल, फावड़ा और खुरपा बरामद हुए.

Written ByZee Media BureauEdited ByShailesh Yadav
Published: Aug 16, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 03:49 PM IST
हरियाली तीज पर पत्नी गई मायके, इधर संदिग्ध हालात में लापता हुआ जगत... सुबह गड्ढे में मिला शव
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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