हरियाली तीज पर पत्नी गई मायके, इधर संदिग्ध हालात में लापता हुआ जगत... सुबह गड्ढे में मिला शव

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Amroha News/विनीत अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में रविवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब खेत में पानी से भरे एक गड्ढे में 35 वर्षीय मजदूर जगत सिंह (पुत्र पुन्ना) का शव उतराता हुआ मिला. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के गांवों से लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रुद्रपुर की बताई जा रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, शनिवार को हरियाली तीज का त्योहार होने के कारण जगत सिंह की पत्नी बबीता अपनी मां के साथ मायके गई हुई थी. इसके बाद शनिवार शाम से ही जगत सिंह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे. रविवार सुबह जब ग्रामीण खेतों की तरफ गए, तो उन्होंने गांव से करीब 500 मीटर दूर स्थित एक खेत के गड्ढे में शव तैरता देख शोर मचाया और पुलिस को सूचित किया.
गड्ढे के पास मिले कपड़े, मोबाइल और कृषि औजार
घटनास्थल पर गड्ढे के किनारे मृतक जगत सिंह के कपड़े, मोबाइल फोन, फावड़ा और खुरपा रखा हुआ था, जबकि उनकी मोटरसाइकिल कुछ दूरी पर खड़ी पाई गई. मृतक मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था. अपने पीछे वह पत्नी बबीता और तीन छोटे बच्चों कल्पना (7 वर्ष), यशराज (5 वर्ष) तथा दीक्षित (4 वर्ष) को छोड़ गया है.
फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) पंकज कुमार त्यागी, हसनपुर कोतवाल राजेश कुमार तिवारी और सैदनगली थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित किए.
कोतवाल का बयान
कोतवाल राजेश तिवारी ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मौत के सटीक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा, जिसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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