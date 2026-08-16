हरियाली तीज पर पत्नी गई मायके, इधर संदिग्ध हालात में लापता हुआ जगत... सुबह गड्ढे में मिला शव

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रुद्रपुर की बताई जा रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, शनिवार को हरियाली तीज का त्योहार होने के कारण जगत सिंह की पत्नी बबीता अपनी मां के साथ मायके गई हुई थी. इसके बाद शनिवार शाम से ही जगत सिंह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे. रविवार सुबह जब ग्रामीण खेतों की तरफ गए, तो उन्होंने गांव से करीब 500 मीटर दूर स्थित एक खेत के गड्ढे में शव तैरता देख शोर मचाया और पुलिस को सूचित किया.