Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

पाकिस्तान की नागरिक! फर्जी कागजों से यूपी में सरकारी नौकरी.. 33 साल बाद FIR दर्ज

Rampur News:  रामपुर जिले में फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी नौकरी पाने का मामला सामने आया है. यहां एक पाकिस्तानी महिला ने बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी हासिल कर ली थी.अब करीब 33 साल बाद अजीमनगर थाने में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 08, 2026, 12:40 PM IST
Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

रामपुर न्यूज/सैयद आमिर : उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी नौकरी पाने का मामला सामने आया है. यहां एक पाकिस्तानी महिला ने बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी हासिल कर ली थी. मामला सामने आने के बाद उसे वर्ष 1992 में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था. लेकिन अब करीब 33 साल बाद अजीमनगर थाने में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

क्या हैं पूरा मामला ? 
दरअसल, खबर के मुताबिक, आरोप है कि फरजाना उर्फ माहिरा अख्तर ने अपनी नागरिकता और अन्य दस्तावेजों को लेकर गलत जानकारी देकर बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी हासिल की. वर्ष 1992 में उसकी नियुक्ति हुई थी. कुछ समय बाद जांच में सामने आया कि वह भारतीय नागरिक नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी नागरिक है. इसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया.

निकाह और नागरिकता पाकिस्तान में 
पुलिस के अनुसार, फरजाना उर्फ माहिरा अख्तर का निकाह 17 जून 1979 को पाकिस्तान के नागरिक सिबगत अली से हुआ था. निकाह के बाद वह पाकिस्तान चली गई, जहां उसे पाकिस्तानी नागरिकता मिल गई. इसी दौरान पाकिस्तान में ही उसकी दो बेटियां आलिमा और फुरकाना पैदा हुईं. दस्तावेजों के मुताबिक वह लंबे समय तक पाकिस्तान में ही रही.

तलाक के बाद भारत वापसी
दरअसल निकाह के करीब तीन साल बाद माहिरा को उसके पति ने तलाक दे दिया. इसके बाद वह अपनी दोनों बेटियों के साथ भारत स्थित अपने मायके लौट आई. हालांकि, भारत लौटने के बावजूद उसकी पाकिस्तानी नागरिकता बनी रही. आरोप है कि इसी दौरान उसने अपनी पहचान छुपाते हुए भारतीय नागरिक के रूप में फर्जी दस्तावेज तैयार कराए और सरकारी नौकरी हासिल कर ली.

दर्ज हुई प्राथमिकी
अब इस पूरे मामले में इतने साल के बाद अजीमनगर थाने में FIR दर्ज की गई है. पुलिस का कहना है कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकारी सेवा में धोखाधड़ी से जुड़ा है, इसलिए इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है. अधिकारियों के मुताबिक पुराने रिकॉर्ड, नागरिकता से जुड़े दस्तावेज और विभागीय फाइलों की दोबारा जांच की जाएगी.

जांच के घेरे में और जानें कौन ? 
पुलिस यह भी जांच कर रही है कि फर्जी दस्तावेज बनाने और नौकरी दिलाने में किन-किन लोगों की भूमिका रही. अगर विभागीय अधिकारियों या अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी

पाकिस्तान की नागरिक! फर्जी कागजों से यूपी में सरकारी नौकरी.. 33 साल बाद FIR दर्ज
