यूपी के इस जिले की 576 ग्राम पंचायतों की बदलेगी तस्वीर, नालियां, सड़कें और खड़ंजे भी होंगे आधुनिक!

Amroha News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की 576 ग्राम पंचायतों में नालियां, सड़कें और खड़ंजे जैसे विकास कार्य अब तेजी से शुरू होंगे. नौ माह के अंतराल के बाद 15वें वित्त आयोग से 9.52 करोड़ रुपये की अनटाइड मद में धनराशि मिली है. पंचायती राज विभाग ने यह धनराशि ब्लॉक स्तर पर आवंटित कर दी है और बीडीओ को इसे पंचायतों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों का कहना है कि यह राशि उन अधूरे और रुके हुए कार्यों को पूरा करने में मदद करेगी.

अनटाइड मद का महत्व

सरकार हर वित्तीय वर्ष में टाइड और अनटाइड मद के अलग-अलग खातों में दो बार धनराशि जारी करती है. जहां टाइड मद में केवल स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए धनराशि खर्च होती है, वहीं अनटाइड मद में सड़क, खड़ंजा, नाली-नाले और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे पक्के निर्माण कार्यों पर खर्च किया जाता है.

ब्लॉक स्तर आवंटन

पंचायती राज विभाग ने हसनपुर, अमरोहा, गंगेश्वरी, गजरौला, जोया और धनौरा ब्लॉकों को आबादी के अनुसार धनराशि आवंटित कर दी है. हसनपुर के लिए 1,39,69,929 रुपये, धनौरा के लिए 1,49,45,017 रुपये, जोया के लिए 2,08,58,504 रुपये, गजरौला के लिए 1,36,69,253 रुपये, गंगेश्वरी के लिए 1,64,87,009 रुपये वहीं अमरोहा के लिए 1,53,32,422 रुपये जारी कर दिया गया है.

डीपीआरओ पारूल सिसौदिया ने ब्लॉक स्तर पर धनराशि भेजने के निर्देश बीडीओ को दिए हैं, जिससे पंचायतों में विकास कार्य जल्द शुरू होंगे. गत जनवरी से पंचायतों में अनटाइड मद की कोई धनराशि नहीं मिली थी, जिससे विकास की योजना ठप्प हो गई थी. अब बजट जारी होने से पंचायतों में विकास कार्यों की योजना बनना और कार्य पूरा होना संभव होगा.

