Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2970354
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

यूपी के इस जिले की 576 ग्राम पंचायतों की बदलेगी तस्वीर, नालियां, सड़कें और खड़ंजे भी होंगे आधुनिक!

Amroha News: अमरोहा वालों के लिए अच्छी खबर है. बता दें कि जिले के 576 ग्राम पंचायतों की नालियां, सड़कें और खड़ंजे जैसे विकास कार्य तेजी से किया जाएगा. इसके लिए पंचायती राज विभाग ने ब्लॉक स्तर पर धनराशि का आवंटन कर दिया है. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 21, 2025, 08:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Amroha News:  उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की 576 ग्राम पंचायतों में नालियां, सड़कें और खड़ंजे जैसे विकास कार्य अब तेजी से शुरू होंगे. नौ माह के अंतराल के बाद 15वें वित्त आयोग से 9.52 करोड़ रुपये की अनटाइड मद में धनराशि मिली है. पंचायती राज विभाग ने यह धनराशि ब्लॉक स्तर पर आवंटित कर दी है और बीडीओ को इसे पंचायतों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों का कहना है कि यह राशि उन अधूरे और रुके हुए कार्यों को पूरा करने में मदद करेगी.

अनटाइड मद का महत्व
सरकार हर वित्तीय वर्ष में टाइड और अनटाइड मद के अलग-अलग खातों में दो बार धनराशि जारी करती है. जहां टाइड मद में केवल स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए धनराशि खर्च होती है, वहीं अनटाइड मद में सड़क, खड़ंजा, नाली-नाले और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे पक्के निर्माण कार्यों पर खर्च किया जाता है. 

ब्लॉक स्तर आवंटन
पंचायती राज विभाग ने हसनपुर, अमरोहा, गंगेश्वरी, गजरौला, जोया और धनौरा ब्लॉकों को आबादी के अनुसार धनराशि आवंटित कर दी है.  हसनपुर के लिए 1,39,69,929 रुपये,  धनौरा  के लिए 1,49,45,017 रुपये, जोया के लिए  2,08,58,504 रुपये, गजरौला के लिए 1,36,69,253 रुपये, गंगेश्वरी के लिए 1,64,87,009 रुपये वहीं अमरोहा  के लिए 1,53,32,422 रुपये  जारी कर दिया गया है.  

Add Zee News as a Preferred Source

डीपीआरओ पारूल सिसौदिया ने ब्लॉक स्तर पर धनराशि भेजने के निर्देश बीडीओ को दिए हैं, जिससे पंचायतों में विकास कार्य जल्द शुरू होंगे. गत जनवरी से पंचायतों में अनटाइड मद की कोई धनराशि नहीं मिली थी, जिससे विकास की योजना ठप्प हो गई थी. अब बजट जारी होने से पंचायतों में विकास कार्यों की योजना बनना और कार्य पूरा होना संभव होगा. 

और पढे़ं;  बिजनौर वालों के लिए GOOD NEWS! इस मार्ग का होगा चौड़ीकरण, ऊबड़-खाबड़ रास्ते से मिलेगी राहत

यूपी के जिले में बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, किसानों की बदलेगी तकदीर, खुलेगा नौकरियों का पिटारा

TAGS

Amroha News

Trending news

Buland Darwaza
यूपी में है दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा, ऊंचाई जानकर उड़ जाएंगे होश
Gorakhpur News
गोरखपुर में बवाल! शव पहुंचते ही पुलिस पर पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल
Varanasi News
काशी के घाट पर विदेशी प्रेम का संगम, अमेरिकी दंपती ने हिंदू रीति से लिए सात फेरे
Ghaziabad News
दीपावली पर गाजियाबाद में 48 जगह लगी आग, फायर ब्रिगेड की सतर्कता से टला बड़ा हादसा!
Saharanpur news
पत्नी की शादी मेरे साथ नहीं, डैड के साथ हुई...पूर्व DGP के बेटे की मौत में नया मोड़
Uttarkashi News
बंद हो रहे गंगोत्री कपाट,हजारों श्रद्धालुओं के साथ निकलेगी मां गंगा की डोली
Chitrakoot Donkey Fair
यूपी के इस शहर में लगता है गधों का मेला, 300 साल पुराना इतिहास
agra latest news
टोल कर्मियों ने टोल कंपनी का 'दिवाला' निकाला, दिवाली बोनस 1100 मिलने पर फूटा गुस्सा
Akhilesh Yadav
यमुना के झाग पर केमिकल स्‍प्रे को लेकर अखिलेश ने उठाए सवाल, यूपी में सियासत गरमाई
chhath puja 2025
नोएडा- ग्रेटर नोएडा में बन रहे 500 कृत्रिम घाट, जानें आपके लिए कौन सा रहेगा पास