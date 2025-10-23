Advertisement
गुलदार ले गया बेटी... 5 लाख का मुआवजा पाने के लिए परिजनों ने रचा नाटक, तभी वन विभाग की टीम को आया लापता लड़की का फोन

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में वन विभाग की टीम गुलदार को घंटों ढूंढती रही क्योंकि एक परिवार ने 5 लाख का मुआवजा पाने के लिए बताया था कि उनकी बेटी को गुलदार उठा ले गया, लेकिन इसी दौरान लापता लड़की का फोन ही वन विभाग की टीम के पास आ गया. 

Oct 23, 2025
राजवीर चौधरी/बिजनौर: नहटौर थाना इलाके के गांव नन्हेड़ा की जिस युवती को गुलदार के उठा ले जाने की आशंका में पुलिस, प्रशासन और वन विभाग के अफसरों का अमला ग्रामीणों के साथ जंगल की खाक छान रहा था, उसके देहरादून में होने का पता लगा है. सुबह को लापता हुई युवती ने बृहस्पतिवार शाम अपने परिजनों को फोन कर देहरादून में होने की जानकारी दी, जिसके बाद युवती को लाने के लिए पुलिस टीम को रवाना किया गया.

क्या है पूरी घटना
बिजनौर के गांव नन्हेड़ा निवासी विनोद देवी पत्नी योगेश कुमार बृहस्पतिवार की सुबह करीब नौ बजे अपनी पुत्री साक्षी (20) व पूजा (18) को साथ लेकर जंगल से पशुओं के लिए चारा लेने जा रही थी. विनोद देवी का कहना था कि रास्ते में साक्षी ने शौच की इच्छा जाहिर की. वे चकरोड में ही रुक गए और साक्षी शौच के लिए गन्ने के खेत में चली गई. 

लापता लड़की की मां का बयान
लापता लड़की की मां विनोद देवी ने बताया कि खेत से साक्षी ने तीन बार मां कहकर पुकारा. खेत में तेज आहट भी हुई. जब उन्होंने आवाज लगाई तो साक्षी नहीं बोली. उन्हें गुलदार के हमले का शक हुआ तो शोर मचा दिया. मौके पर उन्हें साक्षी की चप्पल पड़ी मिली. 

ग्रामीण और वन विभाग की टीम खोजने लगी गुलदार
गुलदार द्वारा युवती को उठा ले जाने की खबर गांव में पहुंचने पर बड़ी की संख्या में ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंच गए और गन्ने के खेतों में उसकी तलाश की. वन विभाग की टीम ने लड़की की तलाश करने के लिए दिन भर खेतो मे खाक छानी लेकिन लाख कोशिशो के बाद भी ना लड़की मिली ना गुलदार के निशान.  

लापता लड़की के फोन ने खोली पोल
इसी दौरान लापता लड़की का अपने परिजनों के पास फोन आता है और उस फोन को लड़की के परिजनों ने नहीं बल्कि वन विभाग की टीम ने सुना. और लड़की ने अपने को देहरादून मे होना बताया तब जाकर वन विभाग के अफसरों ने राहत की सांस ली.

5 लाख का मुआवजा पाने के लिए रचा नाटक- वन विभाग
बिजनौर DFO ने बताया कि लड़की को गुलदार द्वारा उठा ले जाने के बाद वन विभाग की टीम ने पूरी मेहनत की थी और लड़की की तलाश को ड्रोन सहित वन कर्मियों ने तलाशा था लेकिन लड़की नहीं मिली और लड़की देहरादून मे पाई गयी. DFO बिजनौर का कहना है कि लड़की के परिजनों ने 5 लाख का मुआवजा लेने के लिए लड़की को गुलदार द्वारा उठा ले जाने की बात कही थी. लड़की के परिजनों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी ताकि कोई भी गुलदार को लेकर वन विभाग को गुमराह न कर सके.

बहराइच में जंगली जानवर ने गांव में घुस मचाया आतंक, 6 साल की बच्ची पर हमला, CCTV में कैद हुआ भागता हुआ जानवर

