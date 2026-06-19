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शराबी चालक की हैवानियत... विरोध करने पर सुरक्षाकर्मी को कार से कुचला, इलाज के दौरान मौत

बिजनौर के पुरैनी टोल प्लाजा पर महिला कर्मचारी से अभद्रता का विरोध करने पर सुरक्षाकर्मी महिपाल सिंह को कार से कुचल दिया गया. इलाज के दौरान मौत के बाद आरोपी अनूप गोविल गिरफ्तार, हत्या की धाराएं लगेंगी.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jun 19, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:29 PM IST
शराबी चालक की हैवानियत... विरोध करने पर सुरक्षाकर्मी को कार से कुचला, इलाज के दौरान मौत
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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