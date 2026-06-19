विरोध करने पर कार से कुचला, मौके से फरार

सुरक्षाकर्मी का विरोध करना सनकी कार चालक को इतना नागवार गुजरा कि उसने महिपाल सिंह पर सीधे कार चढ़ा दी और उन्हें बेरहमी से कुचलते हुए मौके से फरार हो गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिपाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. टोल प्लाजा पर अफरा-तफरी मच गई. उन्हें तुरंत नगीना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मेरठ के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया. लेकिन, तमाम कोशिशों के बाद भी गुरुवार देर शाम इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.