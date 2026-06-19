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राजवीर चौधरी/बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जहां पर नगीना के पुरैनी टोल प्लाजा पर महिला सहकर्मी के सम्मान की रक्षा करने वाले सुरक्षाकर्मी महिपाल सिंह (महिपाल फौजी) ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. आरोपी कार चालक ने विवाद के बाद सुरक्षाकर्मी को जानबूझकर कार से कुचल दिया था.
गार्ड की मौत के बाद आज जब उनका शव स्योहारा स्थित पैतृक आवास पर पहुंचा, तो कोहराम मच गया. आक्रोशित परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार करते हुए हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद प्रशासनिक अमले में खलबली मच गई.
क्या है पूरा मामला?
घटना बीते बुधवार की है. नगीना से धामपुर की ओर जा रही एक कार पुरैनी टोल प्लाजा पर रुकी. टोल टैक्स या किसी अन्य बात को लेकर कार चालक का वहां ड्यूटी पर तैनात एक महिला कर्मचारी से विवाद हो गया. चश्मदीदों के मुताबिक, शराबी कार चालक महिला कर्मचारी के साथ बेहद अभद्र व्यवहार और गाली-गलौज कर रहा था. महिला कर्मी को प्रताड़ित होता देख वहां तैनात सुरक्षाकर्मी महिपाल सिंह (निवासी फैजुल्लापुर, स्योहारा) बीच-बचाव करने पहुंचे और चालक की इस हरकत का कड़ा विरोध किया.
विरोध करने पर कार से कुचला, मौके से फरार
सुरक्षाकर्मी का विरोध करना सनकी कार चालक को इतना नागवार गुजरा कि उसने महिपाल सिंह पर सीधे कार चढ़ा दी और उन्हें बेरहमी से कुचलते हुए मौके से फरार हो गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिपाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. टोल प्लाजा पर अफरा-तफरी मच गई. उन्हें तुरंत नगीना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मेरठ के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया. लेकिन, तमाम कोशिशों के बाद भी गुरुवार देर शाम इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.
शव घर पहुंचते ही मचा कोहराम, अंतिम संस्कार से इनकार
शुक्रवार को जब महिपाल फौजी का शव उनके स्योहारा स्थित आवास पर पहुंचा, तो परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. गम और गुस्से से भरे परिजनों और ग्रामीणों ने टोल ठेकेदारों को मौके पर बुलाने और मुआवजे की मांग को लेकर शव का अंतिम संस्कार करने से साफ मना कर दिया. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने टोल प्रबंधन और ठेकेदार को मौके पर बुलाकर परिजनों के साथ बातचीत शुरू कराई है, ताकि मांगों पर सहमति बन सके.
वीडियो के आधार पर आरोपी गिरफ्तार, लगेगी हत्या की धारा
टोल प्लाजा पर हुई इस खौफनाक वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई. पुलिस ने वाहन के नंबर और फुटेज के आधार पर घेराबंदी करते हुए आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस के मुताबिक
गिरफ्तार आरोपी की पहचान अनूप गोविल (पुत्र जयप्रकाश), निवासी पिलखना बक्काल, थाना सरसावा (जिला सहारनपुर) के रूप में हुई है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि पहले इस मामले में जानलेवा हमले (धारा 307) के तहत केस दर्ज किया गया था, लेकिन अब सुरक्षाकर्मी की मौत के बाद इसे हत्या (मर्डर) की धाराओं में तब्दील किया जा रहा है. आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.