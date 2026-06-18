Moradabad News: मुरादाबाद में एक दलित युवती के साथ रेप करने और फिर उसकी वीडियो फोटो बनाकर वायरल करने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आजाद समाज पार्टी के भोजपुर के पूर्व नगर अध्यक्ष शराफत अली को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. शराफत अली पर आरोप है कि वह युवती का पिछले 3 साल से शारीरिक शोषण कर रहा है. यही नहीं उसने इसके फोटो वीडियो भी बना लिए, जिनको वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेल कर उससे लगातार रेप कर रहा है. और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल तक करता है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी शराफत अली के खिलाफ बीएनएस की धारा 64(1), 351(2) एवं एससी/एसटी की धाराओं मे मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी कप गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.