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Moradabad News: मुरादाबाद में एक दलित युवती के साथ रेप करने और फिर उसकी वीडियो फोटो बनाकर वायरल करने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आजाद समाज पार्टी के भोजपुर के पूर्व नगर अध्यक्ष शराफत अली को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. शराफत अली पर आरोप है कि वह युवती का पिछले 3 साल से शारीरिक शोषण कर रहा है. यही नहीं उसने इसके फोटो वीडियो भी बना लिए, जिनको वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेल कर उससे लगातार रेप कर रहा है. और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल तक करता है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी शराफत अली के खिलाफ बीएनएस की धारा 64(1), 351(2) एवं एससी/एसटी की धाराओं मे मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी कप गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
ब्लैकमेल करने और जान से मारने की धमकी
पीड़िता का कहना है कि शराफत 3 साल से वह मुझे फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देता है, क्योंकि इसके पास शारीरिक संबंध के फोटो वीडियो हैं. उनको वायरल करने की धमकी देता है. व्हाट्सऐप पर चैटिंग करता है और जान से मारने की धमकी देता. अगर मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ कोई दुर्घटना घटी तो उसका जिम्मेदार शराफत अली होगा. पीड़िता ने कहा कि मैं चाहती हूं मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए. मुझे ब्लैकमेल करता है, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है.
रिलेशनशिप के दौरान आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाने का आरोप
एसपी ग्रामीण मुरादाबाद कुंवर आकाश सिंह का कहना है कि 14 जून को भोजपुर थाने में एक महिला द्वारा शिकायत दी गई थी कि उसके साथ 3 साल तक रेप किया गया. रिलेशनशिप में रहने के दौरान उसने आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए. उसे वायरल की धमकी देकर रेप करता रहा. पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया गया है. आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.