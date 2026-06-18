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रिलेशनशिप के नाम पर धोखा! मुरादाबाद में दलित युवती से 3 साल तक रेप, आजाद समाज पार्टी का पूर्व नगर अध्यक्ष गिरफ्तार

Moradabad News: मुरादाबाद में आजाद समाज पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष को रेप और ब्लैकमेलिंग केस में गिरफ्तार किया गया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 18, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:24 PM IST
रिलेशनशिप के नाम पर धोखा! मुरादाबाद में दलित युवती से 3 साल तक रेप, आजाद समाज पार्टी का पूर्व नगर अध्यक्ष गिरफ्तार
Image Credit: Azad Samaj Party Leader Sharafat Ali

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