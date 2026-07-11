मुरादाबाद में 'The Kerala Story' जैसा सनसनीखेज मामला, दोस्ती की आड़ में हिंदू महिला का जबरन धर्मांतरण, आरोपी पति-पत्नी गिरफ्तार

क्या कहती है पुलिस?

मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि कल थाना मझोला पर प्रकाश नगर की रहने वाली एक महिला द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था. पीड़िता का आरोप है कि जान-पहचान के एक व्यक्ति सुल्तान सलाउद्दीन और उसकी पत्नी ने उन्हें घर बुलाया, जहाँ उनके साथ दुर्व्यवहार, छेड़खानी की गई, अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया. पुलिस ने तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है. नामजद दोनों मुख्य आरोपियों (सुल्तान सलाउद्दीन और उसकी पत्नी) को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है. घटना में शामिल मौलवी और दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं, उन्हें भी जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.