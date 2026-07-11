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मुरादाबाद में 'The Kerala Story' जैसा सनसनीखेज मामला, दोस्ती की आड़ में हिंदू महिला का जबरन धर्मांतरण, आरोपी पति-पत्नी गिरफ्तार

मुरादाबाद में एक महिला ने आरोप लगाया है कि परिचित मुस्लिम दंपति ने उसे घर बुलाकर बंधक बनाया, पिस्टल के बल पर जबरन धर्म परिवर्तन कराया और निकाह का दबाव बनाया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति-पत्नी को गिरफ्तार कर अपहरण, छेड़छाड़, जबरन धर्मांतरण, एससी/एसटी एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 11, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 05:47 PM IST
मुरादाबाद में 'The Kerala Story' जैसा सनसनीखेज मामला, दोस्ती की आड़ में हिंदू महिला का जबरन धर्मांतरण, आरोपी पति-पत्नी गिरफ्तार
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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