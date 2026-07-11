मुरादाबाद में 'The Kerala Story' जैसा सनसनीखेज मामला, दोस्ती की आड़ में हिंदू महिला का जबरन धर्मांतरण, आरोपी पति-पत्नी गिरफ्तार

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मुरादाबाद/आकाश शर्मा: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक बेहद चौंकाने वाला और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे देखकर फिल्म 'The Kerala Story' की कहानी याद आ जाती है. यहां तीन साल पुराने पारिवारिक संबंधों और भरोसे का कत्ल करते हुए एक हिंदू महिला को बंधक बनाकर, सिर पर पिस्टल तानकर जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराने का मामला प्रकाश में आया है. पीड़िता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी मुस्लिम पति-पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि घटना में शामिल मौलवी और दो अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना मझोला थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. दर्ज प्राथमिकी (FIR) के अनुसार, प्रकाश नगर की रहने वाली पीड़िता के आरोपी सुल्तान सलाउद्दीन और उसकी पत्नी मेहनाज (मेहराज बेगम) के परिवार से पिछले तीन वर्षों से बेहद घनिष्ठ और पारिवारिक संबंध थे. दोनों परिवार एक-दूसरे के साथ मिलकर सभी त्योहार मनाया करते थे. महिला को भनक भी नहीं थी कि सुल्तान सलाउद्दीन उस पर बुरी नजर रखता था.
आरोप है कि बीते 6 फरवरी को मेहराज बेगम ने पीड़िता को झांसा देकर अपने घर बुलाया. जैसे ही महिला वहाँ पहुँची, सुल्तान सलाउद्दीन, उसकी पत्नी मेहनाज, एक मौलवी और दो अज्ञात लोगों ने मिलकर उसे बंधक बना लिया. इसके बाद आरोपियों ने महिला के सिर पर अपनी लाइसेंसी पिस्टल लगा दी और जान से मारने की धमकी देकर मौलवी के सामने जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराया व कई कलमे पढ़वाए.
शरीयत के खिलाफ होने पर भी निकाह का दबाव, कई दिनों तक बंधक बनाकर की छेड़खानी
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि धर्म परिवर्तन के बाद उस पर निकाह करने का भारी दबाव बनाया गया. जब महिला ने इसका कड़ा विरोध किया, तो मौके पर मौजूद मौलवी ने भी इस जबरन निकाह को इस्लाम और शरीयत के खिलाफ बताते हुए इसे अवैध कहा. इस पर भी मुख्य आरोपी सुल्तान सलाउद्दीन नहीं माना और चिल्लाकर कहा कि मैं तो इसे बीवी बनाकर ही रखूंगा.
विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़िता को जातिसूचक शब्द कहे, गालियाँ दीं और कई दिनों तक घर में बंधक बनाकर रखा. पीड़िता का आरोप है कि बंधक रहने के दौरान सुल्तान सलाउद्दीन ने उसके साथ अश्लील हरकतें और छेड़खानी भी की. किसी तरह वहाँ से जान बचाकर निकली पीड़िता को आरोपियों ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी. बताया जा रहा है कि आरोपी सुल्तान सलाउद्दीन का आपराधिक इतिहास रहा है और पूर्व में बदायूं जनपद में उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज है.
10 गंभीर धाराओं, जबरन धर्मांतरण और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज
मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए मुरादाबाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है. पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी सुल्तान सलाउद्दीन, मेहनाज, मौलवी और दो अज्ञात के खिलाफ अपहरण, छेड़खानी, जान से मारने की धमकी, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम (जबरन धर्मांतरण) और एससी/एसटी (SC/ST) एक्ट सहित कुल 10 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.
क्या कहती है पुलिस?
मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि कल थाना मझोला पर प्रकाश नगर की रहने वाली एक महिला द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था. पीड़िता का आरोप है कि जान-पहचान के एक व्यक्ति सुल्तान सलाउद्दीन और उसकी पत्नी ने उन्हें घर बुलाया, जहाँ उनके साथ दुर्व्यवहार, छेड़खानी की गई, अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया. पुलिस ने तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है. नामजद दोनों मुख्य आरोपियों (सुल्तान सलाउद्दीन और उसकी पत्नी) को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है. घटना में शामिल मौलवी और दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं, उन्हें भी जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.
पुलिस प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है. इस घटना के बाद से स्थानीय इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.