Sambhal News:फ्लैश वॉलेट एप से ब्लैकमेलिंग करने वाले गैंग का भंडाफोड़, संभल में 5 शातिर गिरफ्तार, लोगों से 2 करोड़ ठगे

सुनील सिंह/संभल: यूपी के संभल में पुलिस ने फर्जी लोन एप से लोन दिलाने का झांसा देकर ब्लैकमेलिंग करने और रंगदारी वसूलने वाले अंतराज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गिरोह के 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गैंग फर्जी लोन एप फ्लैश वालेट एप डाउन लोड करते ही लोगों के मोबाइल फोन का डाटा हैक कर लेता था. डाटा हैक करने के बाद लोगों के फोटो को आपत्तिजनक बनाकर रंगदारी कर बड़ी रकम वसूली जाती थी. पुलिस पूछतांछ में गिरफ्तार आरोपियों से 2 करोड़ की रंगदारी लोगों से वसूलने का बड़ा खुलासा हुआ है. सभी गिरफ्तार आरोपी कॉल सेंटर में काम करते थे. गिरोह के खिलाफ यूपी के अलावा कर्नाटक ,बंगाल ,राजस्थान और तेलांगना में 2 करोड़ से अधिक की ठगी के मामले थानों में दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार पांचों आरोपियों को कानूनी कार्यवाही के बाद जेल भेज दिया है.

क्या बताया पुलिस ने...

एस पी कृष्ण विश्नोई ने ठग गैंग का खुलासा करते हुए बताया कि रजपुरा थाना इलाके के एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी ,की उसने इंस्टाग्राम पर फ्लैश वालेट नाम का लोन दिलाने वाला एक ऐप डाउनलोड किया था. एप डाउन लोड करते ही मोबाईल फोन से उसका सभी डाटा चोरी हो गया है. मोबाइल फोन का डाटा चोरी होने के बाद उसके पास आपत्तिजनक फोटो आने लगे. आपत्तिजनक फोटो को वायरल कर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है.

यूपी के अलावा इन राज्यों में चल रहा था ठगी का खेल

पुलिस ने पीड़ित की शिकयत दर्ज करने के बाद मामले की बारीकी से तफ्तीश के बाद ठगी ,ब्लैकमेलिंग और रंगदारी करने वाले गिरोह के सरगना चंदौसी के मोनू यादव उर्फ सोनू यादव को गिरफ्तार कर उसके बैंक खातों को खंगाला तो आरोपी के बैंक खाते में 2 करोड़ के लेन देन का खुलासा हुआ. आरोपी से पूछताछ में यह भी बड़ी जानकारी सामने आई कि आरोपी के खिलाफ यूपी के अलावा कर्नाटक ,बंगाल ,राजस्थान ,और तेलांगना में 2 करोड़ से अधिक ठगी के मामले दर्ज हैं. आरोपी से मिली जानकारी के बाद उसके गिरोह के अन्य 4 लोगों को और गिरफ्तार कर लिया गया .

कॉल सेंटर में काम करते थे सभी ठग

ठग गैंग के गिरफ्तार सभी आरोपों कॉल सेंटर में काम करते थे. इसी दौरान आरोपी अपने फर्जी एप फ्लैश वालेट के जरिए लोगों लोन दिलाने का झांसा देकर मोबाइल फोन का डाटा चोरी कर लेते थे. फिर इसके बाद चोरी के फोटो को अश्लील बनाकर फोटो वायरल करने की धमकी देकर रंगदारी कर बड़ी रकम वसूली जाती थी. पुलिस ने ठग गिरोह के गिरफ्तार पांचों आरोपियों को कानूनी कार्यवाही के बाद जेल भेज दिया है.