Sambhal News:फ्लैश वॉलेट एप से ब्लैकमेलिंग करने वाले गैंग का भंडाफोड़, संभल में 5 शातिर गिरफ्तार, लोगों से 2 करोड़ ठगे
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2910670
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

Sambhal News:फ्लैश वॉलेट एप से ब्लैकमेलिंग करने वाले गैंग का भंडाफोड़, संभल में 5 शातिर गिरफ्तार, लोगों से 2 करोड़ ठगे

Sambhal News: संभल पुलिस ने फर्जी लोन ऐप के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का भंड़ाफोड़ किया है. गिरफ्तार आरोपी फ्लैश वॉलेट नाम के ऐप से लोगों को आसान लोन का झांसा देते थे. पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया और मुख्य सरगना फरार है

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 06, 2025, 10:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sambhal News
Sambhal News

सुनील सिंह/संभल: यूपी के संभल में पुलिस ने फर्जी लोन एप से लोन दिलाने का झांसा देकर ब्लैकमेलिंग करने और रंगदारी वसूलने वाले अंतराज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गिरोह के 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गैंग फर्जी लोन एप फ्लैश वालेट एप डाउन लोड करते ही लोगों के मोबाइल फोन का डाटा हैक कर लेता था. डाटा हैक करने के बाद लोगों के फोटो को आपत्तिजनक बनाकर रंगदारी कर बड़ी रकम वसूली जाती थी. पुलिस पूछतांछ में गिरफ्तार आरोपियों से 2 करोड़ की रंगदारी लोगों से वसूलने का बड़ा खुलासा हुआ है. सभी गिरफ्तार आरोपी कॉल सेंटर में काम करते थे. गिरोह के खिलाफ यूपी के अलावा कर्नाटक ,बंगाल ,राजस्थान और तेलांगना में 2 करोड़ से अधिक की ठगी के मामले थानों में दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार पांचों आरोपियों को कानूनी कार्यवाही के बाद जेल भेज दिया है. 

क्या बताया पुलिस ने...
एस पी कृष्ण विश्नोई ने ठग गैंग का खुलासा करते हुए बताया कि रजपुरा थाना इलाके के एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी ,की उसने इंस्टाग्राम पर फ्लैश वालेट नाम का लोन दिलाने वाला एक ऐप डाउनलोड किया था. एप डाउन लोड करते ही मोबाईल फोन से उसका सभी डाटा चोरी हो गया है. मोबाइल फोन का डाटा चोरी होने के बाद उसके पास आपत्तिजनक फोटो आने लगे. आपत्तिजनक फोटो को वायरल कर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है.

यूपी के अलावा इन राज्यों में चल रहा था ठगी का खेल
पुलिस ने पीड़ित की शिकयत दर्ज करने के बाद मामले की बारीकी से तफ्तीश के बाद ठगी ,ब्लैकमेलिंग और रंगदारी करने वाले गिरोह के सरगना चंदौसी के मोनू यादव उर्फ सोनू यादव को गिरफ्तार कर उसके बैंक खातों को खंगाला तो आरोपी के बैंक खाते में 2 करोड़ के लेन देन का खुलासा हुआ. आरोपी से पूछताछ में यह भी बड़ी जानकारी सामने आई कि आरोपी के खिलाफ यूपी के अलावा कर्नाटक ,बंगाल ,राजस्थान ,और तेलांगना में 2 करोड़ से अधिक ठगी के मामले दर्ज हैं. आरोपी से मिली जानकारी के बाद उसके गिरोह के अन्य 4 लोगों को और गिरफ्तार कर लिया गया .

Add Zee News as a Preferred Source

कॉल सेंटर में काम करते थे सभी ठग
ठग गैंग के गिरफ्तार सभी आरोपों कॉल सेंटर में काम करते थे. इसी दौरान आरोपी अपने फर्जी एप फ्लैश वालेट के जरिए लोगों लोन दिलाने का झांसा देकर मोबाइल फोन का डाटा चोरी कर लेते थे. फिर इसके बाद चोरी के फोटो को अश्लील बनाकर फोटो वायरल करने की धमकी देकर रंगदारी कर बड़ी रकम वसूली जाती थी. पुलिस ने ठग गिरोह के गिरफ्तार पांचों आरोपियों को कानूनी कार्यवाही के बाद जेल भेज दिया है.

TAGS

Sambhal news

Trending news

Firing outside cafe Lucknow
लखनऊ में कैफे के बाहर सरेआम फायरिंग,अज्ञात बदमाशों ने कार पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां
dispute over abdullah residency
मुंबई के बाद अब्दुल्ला रेजीडेंसी को लेकर विवाद, हिंदुओं संग भेदभाव के जांच की मांग
Noida News
नोएडा से पकड़ा गया मुंबई को दहलाने की धमकी देने वाला अश्विनी,जानें कौन है ये धमकीबाज
Uttarakhand
उत्तराखंड के चमोली में आपदाओं ने मचाया हाहाकार,सड़कें बंद, कब पटरी पर लौटेगी जिंदगी!
Varanasi Rain Alert
अगले तीन दिनों तक सताएगी गर्मी, जानें वाराणसी में फिर कब होगी बेतहाशा बारिश?
hamirpur news
हमीरपुर में रात को फिर मंडराए ड्रोन, गांववाले आंखों में काट रहे रातें दहशत में लोग
UPSSSC PET Exam 2025
UPSSSC PET Exam आज से शुरू,48 जिलों में 1479 परीक्षा केंद्र,एक क्लिक में जानें सबकुछ
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में फिर गदर काटेंगे काले मेघ! देहरादून समेत इन जिलों में होगी घनघोर बारिश
Chandra Grahan 2025
साल का सबसे बड़ा खगोलीय नजारा.. यूपी में इस दिन दिखेगा पूर्ण चंद्रग्रहण
Lucknow news
डेढ़ म‍िनट में जड़े 26 थप्‍पड़....लखनऊ की नामी यूनिवर्सिटी में लड़की ने दिखाई दबंगई
;