मुरादाबाद में पुलिस का ऑपरेशन ‘गौकशी गैंग’ पर कहर, 6 तस्कर गिरफ्तार, 4 को लगी गोली, दो थाना क्षेत्रों में मुठभेड़

मुरादाबाद न्यूज/आकाश शर्मा: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में देर रात पुलिस ने गौतस्करों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए एक ही मुकदमे में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई के दौरान दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों डिलारी और भोजपुर में पुलिस और गौतस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 तस्कर गोली लगने से घायल हो गए, जबकि 2 को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, डिलारी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक दिन पहले गौकशी की घटना को अंजाम देने वाले तस्कर अवैध मांस को बेचने की फिराक में हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में चेकिंग अभियान शुरू किया. इसी दौरान दो बाइकों पर सवार 6 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया.

दो तस्करों के पैर में गोली लगी

पुलिस को देखते ही एक बाइक पर सवार तीन तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी, जबकि दूसरी बाइक पर सवार तीन आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो तस्करों के पैर में गोली लगी, जिससे वे घायल हो गए, जबकि तीसरे को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं, फरार हुए तीनों आरोपी भोजपुर थाना क्षेत्र में दाखिल हो गए. सूचना मिलते ही भोजपुर पुलिस ने भी घेराबंदी कर ऑपरेशन शुरू किया। यहां भी संदिग्धों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो तस्करों को गोली मारकर घायल कर दिया, जबकि तीसरे को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया.

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दोनों ही स्थानों से घायल तस्करों को उपचार के लिए सीएचसी डिलारी और सीएचसी भोजपुर में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल, अवैध तमंचे, जिंदा और खोखा कारतूस, अवैध मांस और फर्जी बिल बरामद किए हैं.फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश जारी है.

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