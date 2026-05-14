बेटी ही निकली घर की गद्दार! प्रेमी संग रची 1.20 करोड़ की लूट की साजिश, डिजिटल लॉकर ने खोल दी पूरी पोल

मुरादाबाद/आकाश शर्मा: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पीतल कारोबारी के घर हुई 1 करोड़ 20 लाख रुपये की सनसनीखेज लूट का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि लूट की साजिश कारोबारी की बेटी अरीबा ने ही अपने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर रची थी. पुलिस ने अब तक अरीबा समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 47 लाख 24 हजार रुपये बरामद किए गए हैं. बाकी रकम और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

कब की ये घटना?

यह घटना 11 मई को नागफनी थाना क्षेत्र में हुई थी, जहां हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार को तमंचों के बल पर बंधक बनाया और करीब 1.20 करोड़ रुपये लूटकर फरार हो गए थे. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे थे.

जांच के दौरान पुलिस को घर के अंदर लगे डिजिटल लॉकर और हाई सिक्योरिटी लॉक से शक हुआ. पुलिस के मुताबिक यदि गलत चाबी से लॉक खोलने की कोशिश की जाती तो अलार्म बज जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसी आधार पर पुलिस को घर के किसी करीबी व्यक्ति की संलिप्तता का अंदेशा हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

डिजिटल लॉकर ने खोल दी पूरी पोल

सीसीटीवी फुटेज, टोल प्लाजा रिकॉर्ड और इस्तेमाल की गई गाड़ियों की जांच के बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंची. पूछताछ में खुलासा हुआ कि कारोबारी की बेटी अरीबा ने ही अपने प्रेमी को पहले से डिजिटल लॉकर की चाबी दे रखी थी. दोनों पिछले कई वर्षों से संपर्क में थे और शादी करना चाहते थे. आरोपियों ने पिछले छह महीने से इस वारदात की योजना बनाई थी और दो बार घर की रेकी भी की थी.

कैसे दिए पूरे घटना को अंजाम

पुलिस के अनुसार घटना वाले दिन अरीबा ने ही घर में रखी नकदी की जानकारी अपने प्रेमी और उसके साथियों को दी. उसने ऊपर लगे वर्जर बटन को दबाकर घर का दूसरा गेट खुलवाया, जिससे आरोपी आसानी से अंदर घुस सके. इसके बाद प्रेमी ने पहले से मौजूद चाबी से डिजिटल लॉक खोला और सभी आरोपी घर में दाखिल हो गए. घर में घुसने के बाद आरोपियों ने पीतल कारोबारी और उनके परिवार को तमंचों से डराकर करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपये लूट लिए. जाते समय आरोपी घर का सीसीटीवी डीवीआर भी साथ ले गए ताकि सबूत मिटाए जा सकें.

एसएसपी ने क्या बताया?

घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से 47.24 लाख रुपये, 2 गाड़ियां, 5 मोबाइल फोन और 4 तमंचे बरामद किए गए हैं. पुलिस को इस वारदात में कुल 8 लोगों के शामिल होने की जानकारी मिली है और बाकी आरोपियों से पूछताछ जारी है. मीडिया से बातचीत में आरोपी अरीबा पहले सवालों से बचती रही, लेकिन बाद में इशारों में उसने इस पूरी साजिश में शामिल होने की बात कबूल कर ली. पुलिस अब बाकी रकम की बरामदगी और फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

और पढे़ं: अस्पताल बना मंडप, ICU में दूल्हे ने भरी दुल्हन की मांग… प्रेम की ये कहानी कर देगी भावुक

