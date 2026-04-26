मुरादाबाद की श्री राम सोसाइटी में हड़कंप! 32 में से 30 घरों के बाहर चस्पा हुए विरोध के पोस्टर; जानें क्या है मकान बेचने से जुड़ा पूरा विवाद

आकाश शर्मा/मुरादाबाद: यूपी के मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र की पॉश कॉलोनी लाजपत नगर की श्री राम सोसाइटी मे लगे बैनर चर्चा का विषय बने हुए है. कारण है कॉलोनी मे मुस्लिम समाज के व्यक्ति को मकान बेचने की तैयारी का विरोध और इसी को लेकर सोसाइटी के गेट से लेकर वहां बने 32 घरों मे से 30 घरों पर बैनर लगाए गए हैं, जिन पर साफ तौर पर लिखा गया है पूर्णतः हिंदू सनातनी सोसाइटी.

सोसाइटी मे गेट पर लगाए पोस्टर के बीच मे लिखा है श्री राम सोसाइटी और उसके एक साइड मे लिखा है पूर्णतः हिंदू सनातनी सोसाइटी और दूसरी तरफ लिखा है प्राचीन श्री सिद्ध विनायक पीठ तो वहीँ सोसाइटी मे अंदर बने घरों पर जो पोस्टर चस्पा करे गए है उन पर लिखा गया है.... *पूर्ण हिंदू सनातन सोसाइटी..... ये क्षेत्र पूर्ण रुप से हिंदू समाज के निवास के लिए है, कृपया अन्य पक्ष के लोग यहाँ मकान ना लें, यहां स्थित मंदिर मे समय समय पर धार्मिक कार्यक्रम एवं अनुष्ठान आयोजित किए जाते है, अतः क्षेत्र के सभी सम्मानित लोग क्षेत्र की धार्मिक एवं सांस्कृतिक मर्यादाओ का ध्यान रखें.... निवेदक श्री राम सोसाइटी।*

सोसायटी में करीब 32 मकान

अब आपको बता दें कि सोसाइटी मे 32 मकान बने हुए और यहां सभी हिंदू समाज के परिवार रहते हैं लेकिन उनमें से 2 घरों के लोग अपने मकान बेचना चाहते हैं लेकिन वो ये मकान दूसरे समुदाय के लोगों को बेचने के प्रयास मे हैं जिसके लिए लगातार मुस्लिम समाज के लोगों को मकान दिखाया जा रहे है. सोसाइटी के लोगों का सीधा कहना है कि हम सब सनातनी रहते हैं कोई और धर्म या व्यक्ति या मुस्लिम आता है तो इससे व्यवस्था बिगड़ जायेगी क्योंकि समय-समय मंदिर मे सामूहिक कार्यक्रम करते रहते हैं और हम नहीं चाहते की कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति आकर हस्तक्षेप करे जिनको मकान बेचना है वो हिंदू धर्म के व्यक्ति कों ही बेचें.

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कैंपस मे श्री राम सोसाइटी मे सनातनी लोग

सोसाइटी के रहने वाले नीरज अग्रवाल का कहना है कि हमारे कैंपस मे श्री राम सोसाइटी मे सनातनी लोग रहते हैं हम ये चाहते है की मुसलमान इस कैंपस मे रहने के इरादे से ना प्रवेश करें. मुसलमान यहां पर नहीं आएं, इसके लिए हमने सीधे-सीधे लोगों को समझा दिया है और यही सन्देश दिया है सोसाइटी मे और 32 मे से 30 पर हमने बैनर लगा दिए है ताकि लोग इसे बैनर को पढ़ें और समझे ताकि हमारी संस्कृति और हमारे घर का माहौल ख़राब ना हो. क्योंकि ये पूरा कैंपस हमारा एक घर है इसी सुरक्षा के लिए हमने ये बैनर लगाए है, हमारा काम लड़ने का नहीं है इसीलिए हमने सीधा सीधा सन्देश दिया है शांतिपूर्णक तरीके से की यहां मकान मुसलमान ना ले, अगर लेते है तो स्तिथि ख़राब हो सकती है बाकी सब समझदार है, मकान बेचने वालो को लेकर कॉलोनी के निवासी नीरज अग्रवाल का कहना है की मेरी उनसे बात हुई थी और बात तू तड़ाक पर पहुंच गयी थी लेकिन हम ये नहीं चाहते कि किसी से गंदे लहजे मे बात करें इसीलिए हमने सोचा की बैनर बनाकर घर -घर लगा लो और ये बैनर सिर्फ उन्ही लोगों के घर नहीं लगे हैं जो घर बेचना चाह रहे है और उनसे अब अपील की गयी है

दूसरे धर्म का लोग यहां मकान न लें

कॉलोनी के अन्य सदस्य राजेंद्र अग्रवाल का भी साफ का कहना है की हमारी कॉलोनी मे मंदिर है जिसके चलते कॉलोनी का नाम श्री राम सोसाइटी है, यहाँ सभी सिर्फ सनातनी लोग रहते है पूरे हिंदू परिवार ही है, हमारी इच्छा यही रहती है कि कोई दूसरे धर्म का आदमी आकर ना वो परेशान हो और ना हमको परेशान करें इसीलिए कोई मकान खरीदने की चेष्टा ना करे. हमारी कॉलोनी सनातनी धर्मी है यहाँ सब हिंदू लोग एकता से रहते है, मंदिर मे साल भर मे 15-20 कार्यक्रम सभी लोग सामूहिक रूप से करते है, हम नही चाहते दूसरे धर्म का आकर कोई हस्तक्षेप करे और वो परेशान हो

कॉलोनी के रहने वाले इंद्रजीत गुलाठी का कहना है की पोस्टर के माध्यम से सिर्फ सन्देश दिया जा रहा है की आपसी भाईचारा बने रहे सबका जो समुदाय के लोग यहाँ रहते है वो धार्मिक कार्यक्रम करते है वो कार्यक्रम सुचारु चलते रहे लोग इसमें कुछ करे ना, जैसे कुछ हिंदू परिवार हमारे यहां के मकान बेचना चाह रहे है उनको हम कह रहे है की हिन्दुओ कों ही दें.

वहीं कॉलोनी की महिला निवासी सुरभि अग्रवाल का कहना है की हम ये चाहते हैं की हम लोगों मे जो एकता बनी हुई है. हम सनातनी धर्म के लोग है जो की करीब 40 परिवार है, यहाँ हमारा मंदिर भी बना हुआ है और समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करते रहते है तो उससे किसी और को नुकसान ना पहुंचे और किसी अन्य धर्म के द्वारा हमें कोई नुकसान ना पहुंचे. यही हम चाहते है इसी कारण ये बैनर लगाए है ताकि किसी और धर्म का व्यक्ति आकर उसको हमारे किसी कार्यक्रम से परेशानी ना हो और उसके धर्म के काम से हमें परेशानी ना हो.

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