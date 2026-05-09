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बारात देखकर लौटे युवक की गला दबाकर हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोले राज… गांव में पसरा मातम

Amroha News: अमरोहा जनपद  में 18 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत का मामला अब हत्या में बदल गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक की गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 09, 2026, 11:26 AM IST
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Amroha murder case
Amroha murder case

अमरोहा/विनीत अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव दढ़ियाल में 18 वर्षीय युवक की मौत अब हत्या साबित हो चुकी है. बारात देखकर लौटे युवक अवनेश का शव घर से करीब 150 मीटर दूर चक्की पर चारपाई पर पड़ा मिला था. शुरुआत में मामला संदिग्ध लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि ने पूरे इलाके को दहला दिया है.

क्या है पूरा मामला?
जानकारी के मुताबिक दढ़ियाल गांव निवासी 18 वर्षीय अवनेश गुरुवार रात गांव में आई बारात देखने गया था. देर रात घर लौटने के बाद वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया. शुक्रवार सुबह उसका शव घर से करीब 150 मीटर दूर एक चक्की पर चारपाई पर पड़ा मिला. युवक के गले पर दबाने के निशान मिलने से परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी.

अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि होने के बाद परिवार का आरोप और भी गंभीर हो गया है. परिजनों का कहना है कि चार दिन पहले गांव के कुछ लोगों से विवाद हुआ था, जिसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी. इसकी शिकायत पुलिस चौकी में भी की गई थी, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई.

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अपर पुलिस अधीक्षक ने क्या बताया?
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी. टीम ने घटनास्थल से कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं. मामले में अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है. युवक की हत्या के बाद गांव में दहशत का माहौल है, जबकि परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा. 

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