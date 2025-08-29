Amroha News: मेरी बहन तीन दिनों से लापता... शादी के 5 महीने बाद विवाहिता ने उठाया खौफनाक कदम, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप

Amroha News/विनीत अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में शुक्रवार सुबह एक विवाहिता का शव आम के पेड़ से दुपट्टे के सहारे लटका मिला. मृतका की पहचान 21 वर्षीय धर्मवती के रूप में हुई है, जो पिछले 26 अगस्त से मायके से लापता थी. ऐसा बताया जा रहा है कि मृतिका पांच माह की गर्भवती थी.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये थाना आदमपुर क्षेत्र के कोकापुर गांव की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक धर्मवती की शादी दो साल पहले फतेहपुर अधेक निवासी मनोज कुमार से हुई थी. ससुराल पक्ष से विवाद के कारण वह मायके कोकापुर में रह रही थी. परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर उसने यह कदम उठाया.

मृतिका के भाई ने क्या बताया?

मृतिका के भाई कैलाश ने बताया कि उसकी बहन पांच माह की गर्भवती थी और 26 अगस्त से अचानक लापता हो गई थी. इसकी गुमशुदगी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई थी. शुक्रवार सुबह उसका शव गन्ने के खेत में आम के पेड़ से लटका मिला.

पुलिस का बयान

सूचना मिलते ही सीओ दीप कुमार पंत और थाना अध्यक्ष कुमरेश त्यागी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.

