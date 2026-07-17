जौहर यूनिवर्सिटी की सड़क के गेट से ताला हटेगा... PWD ने बताया सार्वजनिक, कहा- जनता का सड़क पर पूरा अधिकार

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रामपुर/सुरेश दिवाकर: रामपुर में आज़म खान की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर एक बार फिर बड़ी प्रशासनिक हलचल देखने को मिली, लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने उस सड़क को सार्वजनिक मार्ग बताते हुए आगे की कार्रवाई तेज कर दी है, जिसे विभाग पहले ही सरकारी सड़क घोषित कर चुका है. अब अधिकारियों का कहना है कि जरूरी औपचारिकताएं पूरी होते ही गेट का ताला खुलवाकर इस रास्ते को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा.
अधिकारियों ने किया जौहर यूनिवर्सिटी की सड़क का निरीक्षण
रामपुर में आज़म खान की जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर शुक्रवार को उस समय हलचल बढ़ गई जब लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के.वी. सिंह अपनी टीम के साथ विश्वविद्यालय पहुंचे. अधिकारियों ने उस सड़क का निरीक्षण किया, जिसे पीडब्ल्यूडी पहले ही सरकारी भूमि पर सरकारी धन से निर्मित सार्वजनिक मार्ग बता चुका है.
PWD ने लगाया था आम रास्ते का बोर्ड
कुछ दिन पहले ही पीडब्ल्यूडी ने विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के बाहर बोर्ड लगाकर साफ लिखा था कि यह आम रास्ता है. विभाग का दावा है कि करीब साढ़े तीन किलोमीटर लंबी यह सड़क सार्वजनिक है, लेकिन लंबे समय से विश्वविद्यालय परिसर के भीतर होने के कारण आम लोगों का आवागमन बाधित रहा.
सरकारी जमीन पर बनी है सड़क
निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अधिशासी अभियंता के.वी. सिंह ने कहा कि संबंधित सड़क पूरी तरह सरकारी भूमि पर बनी सार्वजनिक सड़क है और इस पर आम जनता का पूरा अधिकार है. उन्होंने बताया कि सड़क को लेकर कोई विवाद नहीं है. हालांकि गेट का मामला न्यायालय में विचाराधीन है. इसलिए विभाग कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए आगे बढ़ रहा है. अधिशासी अभियंता ने कहा कि सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद गेट का ताला खुलवाया जाएगा और इस सार्वजनिक मार्ग को आम लोगों के लिए पूरी तरह खोल दिया जाएगा.
गौरतलब है कि पीडब्ल्यूडी पहले भी अपनी जांच रिपोर्ट में दावा कर चुका है कि यह करीब 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क सरकारी भूमि पर बनी है और इस पर किसी निजी संस्था का अधिकार नहीं हो सकता. इसी मुद्दे को लेकर पिछले कुछ समय से प्रशासन लगातार कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ा रहा है. अब पीडब्ल्यूडी के ताजा निरीक्षण और अधिकारियों के बयान के बाद साफ संकेत मिल रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होते ही इस सड़क को आम जनता के लिए खोलने की तैयारी अंतिम चरण में है.