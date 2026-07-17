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जौहर यूनिवर्सिटी की सड़क के गेट से ताला हटेगा... PWD ने बताया सार्वजनिक, कहा- जनता का सड़क पर पूरा अधिकार

Rampur Jauhar University: जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद अब सड़क पर भी प्रशासन का बड़ा फैसला आया है. जांच के बाद PWD ने सड़क को सार्वजनिक मार्ग बताया है. जिसके बाद सड़क के गेट पर लगा ताला हटाया जाएगा, ताकि जनता को भी पूरा अधिकार मिले.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jul 17, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:11 PM IST
जौहर यूनिवर्सिटी की सड़क के गेट से ताला हटेगा... PWD ने बताया सार्वजनिक, कहा- जनता का सड़क पर पूरा अधिकार

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Pradeep Kumar Raghav

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प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, वे 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. इन्हें टीवी न्यूज चैनल्स, डिजिटल वीडियो और रेडियो समेत 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे MH 1, इंडिया न्यूज और ज़ी न्यूज जैसे टीवी न्यूज चैनल में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के बाद अमर उजाला से डिजिटल मीडिया में प्रवेश किये. प्रदीप कुमार राघव वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल में ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स, मौसम और हाईपर लोकल की खबरें लिखते हैं. इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, IGNOU से रेडियो प्रोग्राम प्रॉडक्शन में पीजी डिप्लोमा और अलगप्पा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु से पत्रकारिता व जनसंचार में स्नातकोत्तर किया है.    

प्रदीप कुमार राघव से आप pradeep.raghav@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप एक्स (ट्विटर) पर @pradeep_raghav6, फेसबुक (https://www.facebook.com/pradeep.k.raghav/), इंस्टाग्राम (https://www.instagram.com/raghav.pradeep05/) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.

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