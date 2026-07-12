/रामपुर में सरकारी जमीन पर मजार-मस्जिद को लेकर PWD का नोटिस, 7 दिन में मांगे दस्तावेज; मुतवल्ली बोले- 150 साल पुराने हैं धार्मिक स्थल

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रामपुर/सुरेश दिवाकर: रामपुर में लोक निर्माण विभाग (PWD) ने अपनी ही सरकारी जमीन पर बने कथित अवैध मजार और मस्जिद को लेकर बड़ा कदम उठाया है. विभाग ने मुतवल्ली को सात दिन के भीतर निर्माण हटाने या उससे संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया है. वहीं, मुतवल्ली ने विभाग के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि मस्जिद और मजार डेढ़ सौ साल से भी अधिक पुराने हैं और उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं.
कहां का है ये मामला?
मामला रामपुर शहर के मोहल्ला चिरान स्थित लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड परिसर का है. पीडब्ल्यूडी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि विभाग की सरकारी भूमि पर बिना अनुमति के मजार और मस्जिद का निर्माण किया गया है. विभाग का कहना है कि इस कथित अतिक्रमण के कारण निर्माण सामग्री के रखरखाव, सरकारी वाहनों की आवाजाही और अन्य विभागीय कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है. नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि मजार और मस्जिद में बाहरी लोगों के आने-जाने से परिसर में बने सरकारी आवासों में रहने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा, निजता और शांति व्यवस्था प्रभावित हो रही है.
विभाग ने मुतवल्ली को निर्देश दिया है कि यदि उनके पास भूमि और निर्माण से संबंधित कोई वैध दस्तावेज हैं तो वे नोटिस प्राप्त होने के सात दिन के भीतर कार्यालय में उपस्थित होकर उनकी प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करें. पीडब्ल्यूडी ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कथित अवैध निर्माण को हटा दिया जाएगा. साथ ही, बाद में किसी भी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा. इस नोटिस की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सदर एसडीएम को भी भेजी गई है.
वहीं, इस कार्रवाई का मुतवल्ली शकील अहमद ने विरोध किया है. उनका कहना है कि शाहीन शाह मियां के नाम से बनी मस्जिद वर्ष 1860 से भी पहले की है, जबकि मजार इससे भी अधिक पुरानी है. उनके अनुसार, पीडब्ल्यूडी का स्टोर बाद में बना, लेकिन अब प्रशासन धार्मिक स्थल को अवैध बताकर हटाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने दावा किया कि मस्जिद और मजार से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं. प्रशासन ने सात दिन के भीतर जवाब मांगा है और वे सभी दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे. उनका कहना है कि बिना किसी ठोस आधार के इस पुराने धार्मिक स्थल को अवैध बताया जा रहा है.