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रामपुर में सरकारी जमीन पर मजार-मस्जिद को लेकर PWD का नोटिस, 7 दिन में मांगे दस्तावेज; मुतवल्ली बोले- 150 साल पुराने हैं धार्मिक स्थल

Rampur News: रामपुर में पीडब्ल्यूडी ने सरकारी जमीन पर बने कथित अवैध मजार और मस्जिद को लेकर मुतवल्ली को सात दिन के भीतर निर्माण हटाने या वैध दस्तावेज पेश करने का नोटिस जारी किया है. दूसरी ओर मुतवल्ली ने दावा किया है कि धार्मिक स्थल 150 वर्ष से अधिक पुराने हैं और उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 12, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:08 PM IST
रामपुर में सरकारी जमीन पर मजार-मस्जिद को लेकर PWD का नोटिस, 7 दिन में मांगे दस्तावेज; मुतवल्ली बोले- 150 साल पुराने हैं धार्मिक स्थल
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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