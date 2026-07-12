/रामपुर में सरकारी जमीन पर मजार-मस्जिद को लेकर PWD का नोटिस, 7 दिन में मांगे दस्तावेज; मुतवल्ली बोले- 150 साल पुराने हैं धार्मिक स्थल

कहां का है ये मामला?

मामला रामपुर शहर के मोहल्ला चिरान स्थित लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड परिसर का है. पीडब्ल्यूडी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि विभाग की सरकारी भूमि पर बिना अनुमति के मजार और मस्जिद का निर्माण किया गया है. विभाग का कहना है कि इस कथित अतिक्रमण के कारण निर्माण सामग्री के रखरखाव, सरकारी वाहनों की आवाजाही और अन्य विभागीय कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है. नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि मजार और मस्जिद में बाहरी लोगों के आने-जाने से परिसर में बने सरकारी आवासों में रहने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा, निजता और शांति व्यवस्था प्रभावित हो रही है.