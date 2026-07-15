आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर 3.5 KM सड़क पर PWD का बड़ा दावा, 10 साल पुराने विवाद पर लगा विराम!

PWD विभाग ने लगाया अपना बोर्ड

साल 2019 में तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह की ओर से गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस सड़क को लेकर कई सवाल उठाए थे. रिपोर्ट में कहा गया कि सरकारी धन से बनी सड़क का उपयोग आम जनता के बजाय विश्वविद्यालय के नियंत्रण में हो रहा है. जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई, लेकिन इसके बाद लंबे समय तक मामला आगे नहीं बढ़ा. अब एक बार फिर यह मामला चर्चा में है. रामपुर के लोक निर्माण विभाग ने सड़क पर अपना बोर्ड लगाते हुए लिखा है कि यह आम रास्ता है. पीडब्ल्यूडी की इस कार्रवाई को सरकारी सड़क पर अपना अधिकार जताने के तौर पर देखा जा रहा है.