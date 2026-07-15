आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर 3.5 KM सड़क पर PWD का बड़ा दावा, 10 साल पुराने विवाद पर लगा विराम!

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सुरेश दिवाकर/रामपुर: रामपुर में बुधवार को उस सड़क को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जो पिछले कई वर्षों से जौहर विश्वविद्यालय और सपा नेता आजम खान से जुड़े विवादों का केंद्र रही है. लोक निर्माण विभाग ने कथित रूप से विश्वविद्यालय परिसर के भीतर आने वाली सड़क पर अपना बोर्ड लगाकर साफ संदेश दिया है कि यह सार्वजनिक मार्ग है और आम लोगों के उपयोग के लिए है. इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर पुराने विवाद ने तूल पकड़ लिया है.
यह है पूरा मामला
दरअसल, रामपुर में समाजवादी पार्टी की सरकार गए 9 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन जौहर विश्वविद्यालय के भीतर से गुजरने वाली लोक निर्माण विभाग की करीब 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क आज भी विवादों में बनी हुई थी. बताया जाता है कि साल 2003-04 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में इस सड़क का निर्माण कराया गया था. बाद में विश्वविद्यालय के विस्तार के साथ यह सड़क परिसर के अंदर आ गई. साल 2016 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत सड़क के चौड़ीकरण के लिए करीब 17 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ. इसमें 13 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से सड़क का चौड़ीकरण कराया गया.
PWD विभाग ने लगाया अपना बोर्ड
साल 2019 में तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह की ओर से गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस सड़क को लेकर कई सवाल उठाए थे. रिपोर्ट में कहा गया कि सरकारी धन से बनी सड़क का उपयोग आम जनता के बजाय विश्वविद्यालय के नियंत्रण में हो रहा है. जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई, लेकिन इसके बाद लंबे समय तक मामला आगे नहीं बढ़ा. अब एक बार फिर यह मामला चर्चा में है. रामपुर के लोक निर्माण विभाग ने सड़क पर अपना बोर्ड लगाते हुए लिखा है कि यह आम रास्ता है. पीडब्ल्यूडी की इस कार्रवाई को सरकारी सड़क पर अपना अधिकार जताने के तौर पर देखा जा रहा है.