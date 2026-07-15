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आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर 3.5 KM सड़क पर PWD का बड़ा दावा, 10 साल पुराने विवाद पर लगा विराम!

Rampur News: रामपुर में लोक निर्माण विभाग ने कथित रूप से जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस के भीतर आने वाली सड़क पर अपना बोर्ड लगा दिया है. इससे साफ संदेश दिया है कि यह सार्वजनिक मार्ग है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Amitesh Pandey
Published: Jul 15, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:22 PM IST
आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर 3.5 KM सड़क पर PWD का बड़ा दावा, 10 साल पुराने विवाद पर लगा विराम!
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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