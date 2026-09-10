मुरादाबाद में बारिश का कहर, भरभराकर गिरा किसान का मकान, मलबे में दबा परिवार

किसान और बच्चों को बचा लिया गया है, लेकिन किसान की पत्नी अभी भी मलबे के भारी हिस्से के नीचे फंसी हुई हैं. महिला को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत कार्य लगातार जारी है. मलबे का आकार बड़ा होने के कारण अब मौके पर जेसीबी मशीन बुलाई गई है. जेसीबी की मदद से ईंट, मिट्टी और छत के टुकड़ों को सावधानीपूर्वक हटाया जा रहा है ताकि दबी हुई महिला को कोई नुकसान न पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारी खुद मौके पर खड़े होकर पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं.