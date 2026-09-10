मुरादाबाद में बारिश का कहर, भरभराकर गिरा किसान का मकान, मलबे में दबा परिवार

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मुरादाबाद न्यूज/आकाश शर्मा: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां के भोजपुर थाना क्षेत्र में स्थित अक्का भिकनपुर गांव में अचानक एक किसान का कच्चा मकान ताश के पत्तों की तरह भरभराकर गिर गया. हादसा इतना अचानक हुआ कि घर के अंदर मौजूद लोगों को बाहर भागने तक का मौका नहीं मिला. पूरा परिवार पल भर में भारी मलबे के नीचे दब गया. मकान गिरते ही तेज धमाके की आवाज हुई, जिसे सुनकर आसपास के ग्रामीण सन्न रह गए.
जानें पूरा मामला ?
जैसे ही मकान गिरा, आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल की ओर भागे. चारों तरफ धूल का गुबार छाया हुआ था और मलबे के नीचे से बचाओ-बचाओ की आवाजें आ रही थीं. गांव वालों ने बिना कोई वक्त गंवाए अपनी तरफ से राहत का काम शुरू कर दिया. उन्होंने हाथों से ही ईंटें और मिट्टी हटाना शुरू किया, लेकिन मलबा बहुत ज्यादा होने के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. इसी दौरान किसी ग्रामीण ने तुरंत स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को हादसे की जानकारी दी.
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन
घटना की जानकारी मिलते ही भोजपुर थाना पुलिस और जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ तुरंत अक्का भिकनपुर गांव पहुंचे. गांव की गलियां तंग होने और मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो जाने के कारण शुरुआत में थोड़ी अव्यवस्था जरूर हुई, लेकिन पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला. अधिकारियों ने भीड़ को थोड़ा पीछे हटाकर स्थिति को नियंत्रण में लिया और बिना एक सेकंड गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवा दिया.
पुलिस ने किसान और चार बच्चों को सुरक्षित निकाला
पुलिस और रेस्क्यू टीम ने तत्परता दिखाते हुए मलबे को हटाना शुरू किया. कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने किसान और उसके चार मासूम बच्चों को मलबे के नीचे से सकुशल बाहर निकाल लिया. बच्चों और किसान को जब बाहर निकाला गया तो वे बहुत डरे हुए थे और उन्हें मामूली चोटें आई थीं. पुलिस ने तुरंत उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल भिजवाया. पांच लोगों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने से प्रशासनिक टीम और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.
महिला की तलाश में जेसीबी से हटाया जा रहा मलबा
किसान और बच्चों को बचा लिया गया है, लेकिन किसान की पत्नी अभी भी मलबे के भारी हिस्से के नीचे फंसी हुई हैं. महिला को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत कार्य लगातार जारी है. मलबे का आकार बड़ा होने के कारण अब मौके पर जेसीबी मशीन बुलाई गई है. जेसीबी की मदद से ईंट, मिट्टी और छत के टुकड़ों को सावधानीपूर्वक हटाया जा रहा है ताकि दबी हुई महिला को कोई नुकसान न पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारी खुद मौके पर खड़े होकर पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं.