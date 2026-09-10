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मुरादाबाद में बारिश का कहर, भरभराकर गिरा किसान का मकान, मलबे में दबा परिवार

Moradabad Farmer House Collapse: मुरादाबाद के अक्का भिकनपुर गांव में किसान का मकान गिर गया. पुलिस और ग्रामीणों ने किसान व उसके चार बच्चों को मलबे से सुरक्षित निकाल लिया है. वहीं, मलबे में दबी पत्नी को बचाने के लिए जेसीबी की मदद से रेस्क्यू जारी है.

Written ByZee Media BureauEdited ByJyoti Kumari
Published: Sep 10, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 11:54 AM IST
मुरादाबाद में बारिश का कहर, भरभराकर गिरा किसान का मकान, मलबे में दबा परिवार

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