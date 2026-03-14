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अमरोहा में गैस एजेंसी पर भीड़ से बचने का अनोखा जुगाड़, जंजीर से LPG सिलेंडर को शटर में लॉक कर दिया

Amroha Unique Solution: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक गैस एजेंसी के बाहर  लाइन में लगे उपभोक्ता ने भीड़ से बचने के लिए ऐसा तरीका अपनाया, जिससे लोग ठहाके लगाने को मजबूर हो गए. इस अनोखे कारनामे का वीडियो भी सामने आया है. जानिए क्या है ये पूरा मामला?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Mar 14, 2026, 01:15 PM IST
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Amroha News
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Amroha Unique Solution/विनीत अग्रवाल: इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. इस बीच गैस सिलेंडर को लेकर उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है. हालांकि, सरकार लगातार कह रही है कि कहीं भी गैस की किल्लत नहीं है, लेकिन उपभोक्ता मानने को तैयार नहीं हैं. इस बीच अमरोहा जनपद के रजबपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक गैस एजेंसी के बाहर लाइन में लगे उपभोक्ता का अनोखा कारनामा चर्चाओं में है.

उपभोक्ता का अजब-गजब जुगाड़
दरअसल, एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी-लंबी कतार लगी हुई है. इस बीच एक उपभोक्ता ने अपने गैस सिलेंडर को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा जुगाड़ लगाया कि उसे देखकर लोग हंसने को मजबूर हो गए. हुआ कुछ यूं कि गैस लेने के लिए लाइन में खड़े इस उपभोक्ता को डर था कि कहीं कोई उसका सिलेंडर लाइन से हटाकर आगे न लग जाए.

हैरानी के साथ हंसाने वाला कारनामा
फिर क्या था उसने इस आशंका के चलते तुरंत अपना गैस सिलेंडर पास ही मौजूद एक बंद दुकान के शटर से लोहे की चेन से बांध दिया. सिलेंडर को शटर से जंजीर से बंधा देखकर वहां मौजूद लोग हैरान भी हुए और इस अनोखे जुगाड़ पर ठहाके भी लगाते नजर आए. जिसका वीडियो भी सामने आया है. अब गैस एजेंसी के बाहर यह नजारा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

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क्या कह रहे हैं स्थानीय लोग?
इस उपभोक्ता के इस अनोखे तरीके को कुछ लोग सिलेंडर की सुरक्षा का जुगाड़ बता रहे हैं तो वहीं कई लोग इसे गैस संकट के बीच पैदा हुई मजबूरी और हास्यप्रद घटना से जोड़कर देख रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से गैस लेने के लिए काफी भीड़ हो रही है. कई बार घंटों इंतजार करने के बाद भी गैस नहीं मिल पाती, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जिसके चलते लोग सुबह जल्दी पहुंचकर सिलेंडर लाइन में लगा देते हैं.

एजेंसी के बाहर कैसे हैं हालात?
आपको बता दें, इन दिनों सभी गैस एजेंसियों के बाहर सुबह होते-होते दर्जनों सिलेंडर कतार में दिखाई दे रहे हैं. कई उपभोक्ता अपने सिलेंडर लाइन में लगाकर वहीं बैठ जाते हैं और गैस मिलने का इंतजार करने लगते हैं. कई-कई घंटों तक उन्हें लाइन में लगना पड़ता है. एजेंसी खुलने तक लोगों में असमंजस की स्थिति रहती है कि उन्हें गैस सिलेंडर मिल पाएगी या नहीं. वहीं, शासन-प्रशासन लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि गैस की कोई किल्लत नहीं हैं, उन्हें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए.

यह भी पढ़िए: LPG Cylinder Price UP: नोएडा में गैस सिलेंडर कितने में मिल रहा है? यूपी के इन शहरों में भी जानें दाम

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