/मुरादाबाद के राकेश बने श्रवण कुमार, बुजुर्ग माता-पिता को कांवड़ में बैठाकर निकले; हरिद्वार-मुरादाबाद के बीच करेंगे पैदल यात्रा

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मुरादाबाद/आकाश शर्मा : आपने श्रवण कुमार की कहानी तो सुनी ही होगी, कैसे उन्होंने अपने माता-पिता को लेजाकर तीर्थ यात्रा कराई थी. अब ऐसी ही तस्वीर मुरादाबाद से सामने आयी है. मुरादाबाद की बिलारी तहसील के मुढ़ियाजेन गांव के रहने वाले राकेश श्रवण कुमार की तरह अपने बुजुर्ग माता-पिता को कांवड़ में बैठाकर जल और स्नान के लिए निकले हैं.
माता-पिता को कांवड़ में बैठाकर यात्रा का संकल्प
राकेश ने अपने पूरे परिवार के साथ अपने बुजुर्ग माता-पिता को कांवड़ में बैठाकर यात्रा का संकल्प लिया है. राकेश ने हरिद्वार से गंगा जल भरा और साथ ही अपने बुजुर्ग माता-पिता को कांवड़ में बैठाया. राकेश 5 दिन की यात्रा कर मुरादाबाद पहुंचे हैं और उनकी 2 दिन की यात्रा अभी बाकी है.
राकेश के साथ अनोखी कांवड़ यात्रा में पूरा परिवार साथ
माता-पिता को कांवड़ में बैठाकर यात्रा कराने के संकल्प में राकेश अकेले नहीं हैं, इस यात्रा में उनका साथ देने के लिए पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है. राकेश और उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी इस यात्रा में शामिल हैं. इसके अलावा राकेश की बहन और बहन के बच्चे भी इस यात्रा मे शामिल हैं. कभी पति-पत्नी बुजुर्ग माता-पिता को कावड़ में उठाकर चल देते हैं तो कभी पोते और धेवते अपनी दादी और नानी को उठाकर चलते हैं.
संस्कार और सनातन धर्म में आस्था और विश्वास की यह तस्वीर हर किसी को आकर्षित कर रही है. कांवड़ में जल के साथ बुजुर्ग माता-पिता को बैठा देख लोग फोटो और वीडियो बना रहे हैं और साथ ही सनातन धर्म और आस्था की प्रशंसा कर रहे हैं.
ज़ी मीडिया संवाददाता आकाश शर्मा ने जब कावड़ मे बैठे राकेश के बुजुर्ग माता-पिता और कांवड़ ला रहे परिवार से बात की तो उनके बुजुर्ग माता-पिता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा. दोनों बुजुर्ग दंपति ने कहा कि हम बहुत खुश हैं हमारे बच्चों ने हमको सुख दे दिया. आज लगता है कि हमने इनको जो संस्कार दिए जिन संस्कारों के पौधे लगाए उनके सुखद फल हमें आज प्राप्त हो रहे हैं.
राकेश और उनके परिवार का कहना है कि उनकी स्वयं से इच्छा थी कि हम लोग मिलकर अपने परिवार के बुजुर्ग माता-पिता को तीर्थ करायें और बस फिर क्या था पूरे परिवार ने मिलकर फैसला लिया और आज विश्वास पूरा हो रहा है.
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