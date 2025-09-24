Moradabad News: सपा नेता आजम खान के जेल से रिहा होने के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ता राकेश टिकैट का बड़ा बयान सामने आया है. राकेश टिकैत ने कहा कि 23 महीने बाद आजम खान जेल से बाहर आए हैं. भाजपा सरकार उन पर फिर मुकदमे लगा सकती है. सरकार चाहती है कि आजम खान जेल में रहें और विपक्ष चाहता है वह बाहर रहें.

राकेश टिकैट ने आजम खान को दी सलाह

राकेश टिकैट ने आजम खान को सलाह दी है. उन्‍होंने कहा कि 23 महीने जेल में रहे तो शांत थे, शांत रहेंगे तभी ठीक रहेंगे. मुझे शक है सरकार उनको चिन्हित करेगी. बाहर रहने पर आजम खान से कुछ न कुछ ऐसा बोलवा देंगे कि फ‍िर से जेल जाना पड़ सकता है. इससे अच्‍छा तो वह जेल में ही बेहतर रहते. आजम खान को संयम बरतना चाहिए, ताकि सरकार को फ‍िर से उन पर कार्रवाई करने का मौका न म‍िले.

'सरकार की गलत पॉलिसी का विरोध करेंगे'

वहीं, SIR को लेकर राकेश टिकैट ने कहा कि हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है. सरकार और विपक्ष का काम चुनाव लड़ना है. सरकार जो गलत पॉलिसी लाएगी हम आंदोलन करेंगे. जातियों की राजनीति को लेकर राकेश टिकैत ने हमला बोला. सरकार अपने लाभ का काम करेगी. अब जातियों में उलझा देंगे ताकि ये इखट्टे ना हो. यूपी मे एनकाउंटर को लेकर राकेश टिकैट ने कहा कि एनकाउंटर के बाद भी अपराध नहीं रुक रहे. एक दो ही सही हो जाते हैं. उन्‍होंने कहा कि एक दो गलत भी हो जाते हैं. एनकाउंटर से अपराध कुछ तो कंट्रोल हुआ है.

'सरकार को जिस चीज से लाभ होगा, वही करेगी'

राकेश टिकैत ने कहा कि हिन्दू मुस्लिम, एसआईआर और महाराष्ट्र में भाषावाद ये सब चुनावी एजेंडे और मुद्दे हैं. उत्तर प्रदेश में जातियों को लेकर राकेश टिकैट ने कहा कि सरकार को जिस चीज से लाभ होगा वो उसी पर काम करेगी. जातियां जो हैं वही रहेंगी ना वो घटती है ना वो बढ़ती है. ये तो अब जातियों में उलझा देंगे ताकि ये इखट्टे ना हो. हमारे यहां जातियों का सिस्टम नहीं है बल्कि सब किसान हैं. एमएसपी को लेकर राकेश टिकैट की मांग है कि हमें एमएसपी गारंटी कानून चाहिए. स्वामी नाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो ये हमारी मांग है.

