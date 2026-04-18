Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3183134
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

रामपुर में मुतवल्ली खुद उतरे मैदान में... दरगाहों से खुद हटाया अतिक्रमण, हाईवे चौड़ीकरण में किया सहयोग

Rampur News: रामपुर के बिलासपुर से एक सकारात्मक और मिसाल पेश करने वाली खबर सामने आई है, यहां हाईवे चौड़ीकरण में आ रही दरगाहों के अतिक्रमण को हटाने के लिए अब खुद मुतवल्ली आगे आ गए हैं और प्रशासन से अपने वायदे निभाने की उम्मीद जता रहे हैं. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 18, 2026, 12:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rampur News
Rampur News

Rampur News/सुरेश दिवाकर: उत्तर प्रदेश के रामपुर के बिलासपुर से एक सकारात्मक और मिसाल पेश करने वाली खबर सामने आई है. यहां हाईवे चौड़ीकरण के दौरान धार्मिक स्थलों के अतिक्रमण को लेकर जहां आमतौर पर विवाद की स्थिति बनती है, वहीं इस बार सहयोग और समझदारी की अनोखी मिसाल देखने को मिली.

लोक निर्माण विभाग द्वारा चलाए जा रहे हाईवे चौड़ीकरण अभियान के तहत सघन आबादी वाले इलाके में दो दरगाहों समेत तीन धार्मिक स्थलों और कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चिन्हित किया गया था. प्रशासन के साथ बातचीत के बाद दरगाहों के मुतवल्ली आगे आए और उन्होंने खुद ही चिन्हित जमीन को खाली करने का फैसला लिया.

विशारदनगर स्थित हजरत साहू शाह मियां की दरगाह पर मुतवल्ली नासिम खान बाबा ने खुद जेसीबी मशीन चलवाकर अतिक्रमण हटवाने की शुरुआत की. इस पहल को मौके पर मौजूद लोगों ने सराहा और इसे आपसी सहयोग का बेहतरीन उदाहरण बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

उप जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण
शाम के समय उप जिलाधिकारी अरुण कुमार ने मौके का निरीक्षण किया और दोनों दरगाहों के मुतवल्ली से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं. मुतवल्ली का कहना है कि उन्होंने प्रशासन के भरोसे पर यह कदम उठाया है और अब उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन भी अपने वादों को पूरा करते हुए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगा.

कुल मिलाकर, बिलासपुर में यह घटनाक्रम न सिर्फ विकास कार्यों को गति देने वाला है, बल्कि सामाजिक सौहार्द और आपसी समझ का भी एक मजबूत संदेश देता है. 

और पढे़ं: 

मुरादाबाद में आंधी तूफान ने मचाया कहर, दीवार गिरने से दंपत्ति की मौत, 8 बच्चों के सिर से उठा माता-पिता का साया 

मुरादाबाद में पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ,  दो बच्चियों पर किया था हमला,  ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Rampur News

Trending news

Rampur News
रामपुर में मुतवल्ली खुद उतरे मैदान में... दरगाहों से खुद हटाया अतिक्रमण
Bengal Elections 2026
आज फिर बंगाल में सीएम योगी भरेंगे हुंकार, कूच बिहार-जलपाईगुड़ी में करेंगे रैली
Bhadohi News
शादी की खुशियां मातम में बदलीं, तेज रफ्तार कार ने तीन युवकों को कुचला, एक की मौत
Moradabad news
मुरादाबाद में आंधी तूफान ने मचाया कहर, दीवार गिरने से दंपति की मौत
Women Reservation Bill
मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण पर भारी गहमागहमी, संजय निषाद का अखिलेश यादव पर तीखा वार
Azamgarh news
बच्चों से पढ़ाई की जगह कराया जा रहा था सफाई और निजी काम, प्रधानाध्यापक निलंबित
gorakhpur police
78% नंबर लाने पर पिता ने डांटा, आहत होकर बेटी ने दे दी अपनी जान, पिता गिरफ्तार
Bagpat car stunt
दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर जानलेवा स्टंट, चलती कारों से हवा में नोट उड़ाते दिखे युवक
Lucknow news
आलमनगर रेलवे स्टेशन पर संदिग्धों को मिला था ज्वलनशील पदार्थ, ATS की रडार फरार मददगार
Lucknow news
लखनऊ एयरपोर्ट से 14.50 करोड़ के गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार,बैंकॉक कनेक्शन आया सामने