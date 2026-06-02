रामपुर कैंटीन संचालक हत्याकांड! ब्लैकमेलिंग से तंग आकर दोस्तों ने की ये वारदात, पुलिस ने किया खुलासा

रामपुर न्यूज/सुरेश दिवाकर: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के सैफनी थाना क्षेत्र में हुए कैंटीन संचालक नईम हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है. इस हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. पुलिस की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, वे किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं हैं. हत्या के पीछे कोई पुरानी रंजिश नहीं, बल्कि ब्लैकमेलिंग का एक काला अध्याय सामने आया है.

क्या थी पूरी घटना?

दरअसल, सैफनी थाना क्षेत्र के भूड़ा गेट निवासी 26 वर्षीय नईम अपने घर के सामने ही कैंटीन चलाता था. 26 मई की सुबह उसे किसी का फोन आया, जिसके बाद वह अपने पिता को कैंटीन की जिम्मेदारी सौंपकर बाइक से कहीं चला गया. दिन भर बीतने और देर शाम तक उसके न लौटने पर परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई. उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था. परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और अंत में वे उस प्लॉट पर पहुंचे, जिसे नईम ने हाल ही में खरीदा था और वहां एक कमरा बना रखा था. वहां का दृश्य देख परिजनों के होश उड़ गए; नईम का शव खून से लथपथ हालत में कमरे के अंदर पड़ा था.

जांच में पलटा पासा

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की. शुरुआती दौर में पुलिस ने शक के आधार पर नईम के एक दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों व कॉल डिटेल को खंगाला, मामले की परतें खुलती चली गईं. जांच में जो सच सामने आया, उसने सभी को चौंका दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

ब्लैकमेलिंग बनी हत्या की वजह

पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों मोहसिन, दानिश और कासिम (आयु 19 से 21 वर्ष) ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. आरोपियों ने बताया कि मृतक नईम ने उनकी आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर रखी थी. इसी वीडियो के सहारे वह तीनों युवकों को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था और उन पर दबाव बना रहा था.

लगातार हो रही ब्लैकमेलिंग और सामाजिक अपमान के डर से तंग आकर, तीनों दोस्तों ने नईम को ठिकाने लगाने की साजिश रची. उन्होंने उसे अपने उसी कमरे पर बुलाया, जहां वह अक्सर समय बिताता था. मौका पाकर तीनों ने चाकू से नईम का गला रेतकर उसकी नृशंस हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए.

पुलिस की बड़ी कामयाबी

पुलिस ने वैज्ञानिक तरीकों, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और गहन पूछताछ के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है. रामपुर पुलिस ने इस मामले को समय रहते सुलझाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. फिलहाल, तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है.