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UP Politics: 'DM से जूते साफ कराने' वाले बयान में आज तय होगा आजम खान का सियासी भविष्य, जानें क्या है पूरा मामला

Rampur News: सपा नेता आज़म खान के तनखैया बयान मामले में आज बड़ा फैसला आएगा. 2 साल की सजा के खिलाफ दायर अपील पर कोर्ट निर्णय सुनाएगा. 2019 के चुनावी भाषण से जुड़े चर्चित मामले पर सभी की निगाहें टिकीं हैं.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 18, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:29 AM IST
UP Politics: 'DM से जूते साफ कराने' वाले बयान में आज तय होगा आजम खान का सियासी भविष्य, जानें क्या है पूरा मामला
Image Credit: rampur newsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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