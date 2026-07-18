UP Politics: 'DM से जूते साफ कराने' वाले बयान में आज तय होगा आजम खान का सियासी भविष्य, जानें क्या है पूरा मामला

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सुरेश दिवाकर/ रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान से जुड़ा चर्चित 'तनखैया' बयान मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर निचली अदालत से मिली दो साल की सजा के खिलाफ दायर अपील पर आज रामपुर का जिला एवं सत्र न्यायालय अपना अंतिम फैसला सुनाएगा. इस फैसले पर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और कानूनी दोनों हलकों की निगाहें टिकी हुई हैं.
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा विवाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक चुनावी भाषण से जुड़ा है. रामपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने तत्कालीन जिलाधिकारी अंजनेय कुमार सिंह पर तीखा हमला बोला था. इस भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने जिलाधिकारी को 'तनखैया' (धार्मिक रूप से दंडित व्यक्ति) कहकर संबोधित किया था और चुनाव के बाद उनसे 'जूते साफ कराने' जैसी बेहद तल्ख और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, साथ ही चुनाव के बाद उनसे जूते साफ कराने जैसी टिप्पणी भी की थी.
निचली अदालत ने सुनाई थी दो साल की सजा
इस विवादित बयान के बाद चुनाव ड्यूटी में तैनात प्रशासनिक अधिकारी की शिकायत पर रामपुर पुलिस ने आजम खान के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन (MCC Violation) और लोक सेवक के प्रति अमर्यादित टिप्पणी करने सहित कई संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था. लंबे समय तक रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए (MP-MLA) कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चली. दोनों पक्षों की दलीलें और सबूतों को देखने के बाद अदालत ने 16 मई 2026 को आजम खान को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी.
आज के फैसले पर टिकी हैं सबकी नजरें
निचली अदालत के इसी आदेश को चुनौती देते हुए आजम खान के वकीलों ने जिला एवं सत्र न्यायालय में आपराधिक अपील दाखिल की थी. सत्र न्यायालय में कई दौर की लंबी बहस और अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो कि आज सुनाया जाना है. आज होने वाले इस फैसले से यह तय होगा कि आजम खान की दो साल की सजा बरकरार रहेगी, उसमें कोई ढील दी जाएगी या फिर अदालत उनकी अपील को स्वीकार करते हुए उन्हें इस मामले में बड़ी राहत देगी.
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