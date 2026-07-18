UP Politics: 'DM से जूते साफ कराने' वाले बयान में आज तय होगा आजम खान का सियासी भविष्य, जानें क्या है पूरा मामला

आज के फैसले पर टिकी हैं सबकी नजरें

निचली अदालत के इसी आदेश को चुनौती देते हुए आजम खान के वकीलों ने जिला एवं सत्र न्यायालय में आपराधिक अपील दाखिल की थी. सत्र न्यायालय में कई दौर की लंबी बहस और अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो कि आज सुनाया जाना है. आज होने वाले इस फैसले से यह तय होगा कि आजम खान की दो साल की सजा बरकरार रहेगी, उसमें कोई ढील दी जाएगी या फिर अदालत उनकी अपील को स्वीकार करते हुए उन्हें इस मामले में बड़ी राहत देगी.