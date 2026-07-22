स्कॉर्पियो में ले जाते थे गौवंश, खेतों में दफनाते थे अवशेष... रामपुर में पुलिस ने खोली तस्करों की पूरी कहानी

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रामपुर/सुरेश दिवाकर: रामपुर के थाना सैफनी क्षेत्र के बिचपुरी लालजी गांव के जंगलों में खेतों में दबे गोवंशीय पशुओं के अवशेष मिलने की घटना का पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ा खुलासा किया है. मंगलवार देर रात पुलिस और गौ-तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
18 जुलाई की घटना से फैला था आक्रोश
बता दें कि 18 जुलाई को बिचपुरी लालजी गांव के जंगल में खेतों के अंदर दबे गोवंशीय पशुओं के अवशेष बरामद हुए थे. इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था और हिंदू संगठनों ने भारी विरोध जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी. गौ रक्षा सेवा समिति के जिलाध्यक्ष की तहरीर पर सैफनी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू की थी.
चेकिंग के दौरान घेराबंदी और पुलिस पर फायरिंग
पुलिस के अनुसार, मंगलवार देर रात जब पुलिस टीम खरसौल से नौसना रोड पर चेकिंग कर रही थी, तभी एक संदिग्ध स्कॉर्पियो आती दिखाई दी. पुलिस ने जब वाहन को रोकने का इशारा किया, तो उसमें सवार बदमाशों ने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर सीधे फायरिंग शुरू कर दी. इस दौरान एक गोली सैफनी थाना प्रभारी की सरकारी गाड़ी में जा लगी. बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने घेराबंदी की. भागने के प्रयास में आरोपियों की स्कॉर्पियो एक कच्चे रास्ते में जाकर फंस गई, जिसके बाद वे पैदल भागते हुए लगातार पुलिस पर गोलियां चलाते रहे.
जवाबी कार्रवाई में दो घायल, तीन गिरफ्तार
पुलिस द्वारा की गई जवाबी आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी और वे गिर पड़े, जबकि तीसरे आरोपी को मौके से ही घेराबंदी कर दबोच लिया गया. घायल आरोपियों को तत्काल शाहबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान
नाजिम (निवासी: मुरादाबाद) मुख्य आरोपी
जावेद (निवासी: सैफनी, रामपुर)
मोहम्मद सुहेल (निवासी: अमरोहा)
बरामदगी और मुख्य आरोपी का कबूलनामा
3 अवैध तमंचे व जिंदा/खोखा कारतूस
1 स्कॉर्पियो गाड़ी
1 जिंदा गोवंशीय पशु (स्कॉर्पियो से बरामद, जिसे पुलिस ने सुरक्षित कब्जे में लिया)
पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी नाजिम ने बताया कि उनका एक संगठित गिरोह है. यह गिरोह मुरादाबाद से स्कॉर्पियो लेकर सैफनी क्षेत्र के जंगलों में आता था और वहां घूम रहे बेसहारा गोवंशीय पशुओं को पकड़कर उनका वध कर देता था. वे मांस को अपने साथ ले जाते थे और अवशेषों को खेतों में ही दबा देते थे.
तीन अन्य घटनाओं में भी शामिल था यही गिरोह
पुलिस तफ्तीश में सामने आया है कि इसी गिरोह ने 13 जुलाई, 15 जुलाई और 18 जुलाई को भी सैफनी थाना क्षेत्र में गोवंशीय पशुओं का वध कर उनके अवशेषों को अलग-अलग स्थानों पर दबाया था. पूछताछ में गिरोह के कुछ अन्य सहयोगियों के नाम भी सामने आए हैं. पुलिस का कहना है कि पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है और फरार चल रहे अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.