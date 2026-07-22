स्कॉर्पियो में ले जाते थे गौवंश, खेतों में दफनाते थे अवशेष... रामपुर में पुलिस ने खोली तस्करों की पूरी कहानी

चेकिंग के दौरान घेराबंदी और पुलिस पर फायरिंग

पुलिस के अनुसार, मंगलवार देर रात जब पुलिस टीम खरसौल से नौसना रोड पर चेकिंग कर रही थी, तभी एक संदिग्ध स्कॉर्पियो आती दिखाई दी. पुलिस ने जब वाहन को रोकने का इशारा किया, तो उसमें सवार बदमाशों ने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर सीधे फायरिंग शुरू कर दी. इस दौरान एक गोली सैफनी थाना प्रभारी की सरकारी गाड़ी में जा लगी. बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने घेराबंदी की. भागने के प्रयास में आरोपियों की स्कॉर्पियो एक कच्चे रास्ते में जाकर फंस गई, जिसके बाद वे पैदल भागते हुए लगातार पुलिस पर गोलियां चलाते रहे.