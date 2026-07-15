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रामपुर में बगैर नक्शा पास कराए निर्माण अवैध घोषित; ध्वस्तीकरण के आदेश, जौहर यूनिवर्सिटी भी दायरे में

Rampur Development Authority: रामपुर विकास प्राधिकरण ने बगैर स्वीकृत नक्शे के निर्माणों पर सख्त रुख अपनाया है. प्राधिकरण ने ऐसे मामलों पर सुनवाई के बाद उनके ध्वस्तीकरण के आदेश दिये हैं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 15, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:51 PM IST
रामपुर में बगैर नक्शा पास कराए निर्माण अवैध घोषित; ध्वस्तीकरण के आदेश, जौहर यूनिवर्सिटी भी दायरे में

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