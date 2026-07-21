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Jauhar University Case: ध्वस्तीकरण आदेश को चुनौती, जौहर यूनिवर्सिटी की याचिका पर कमिश्नर कोर्ट में 28 जुलाई को सुनवाई

Jauhar University Case: सपा नेता आज़म खान जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त करने के रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने मुरादाबाद कमिश्नर आञ्जनेय कुमार सिंह की अदालत में अपील दायर की

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 21, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:53 PM IST
Jauhar University Case: ध्वस्तीकरण आदेश को चुनौती, जौहर यूनिवर्सिटी की याचिका पर कमिश्नर कोर्ट में 28 जुलाई को सुनवाई
Image Credit: rampur newsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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