Jauhar University Case: ध्वस्तीकरण आदेश को चुनौती, जौहर यूनिवर्सिटी की याचिका पर कमिश्नर कोर्ट में 28 जुलाई को सुनवाई

सुरेश दिवाकर/रामपुर/मुरादाबाद: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से जुड़ी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को ध्वस्त करने के रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) के फैसले के बाद अब यह मामला प्रशासनिक अदालत में पहुंच गया है. जौहर यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण (Demolition) आदेश को चुनौती देते हुए मुरादाबाद के मंडलायुक्त (कमिश्नर) आंजनेय कुमार सिंह की अदालत में अपील दायर की है. आरडीए ने 15 जुलाई को इन इमारतों को बिना नक्शे के अवैध निर्माण करार दिया था, साथ ही इसे 15 दिन के भीतर हटाने का निर्देश दिया गया था. मंडलायुक्त की अदालत ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन की याचिका मंजूर कर ली है.आंजनेय कुमार सिंह वही अफ़सर हैं जिन्हें आज़म खान ने तंखैया कहा था.