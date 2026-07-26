'हमारा भविष्य बचा लीजिए...' जौहर यूनिवर्सिटी के छात्रों से मिले डीएम. दिया बड़ा भरोसा

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रामपुर/सुरेश दिवाकर: रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर चल रहा विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. यूनिवर्सिटी के बाहर कई दिनों से धरने पर बैठे छात्र-छात्राओं को आज यानी रविवार रामपुर के जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय बुलाकर बातचीत की. छात्रों का कहना है कि डीएम ने उनके भविष्य को लेकर सकारात्मक आश्वासन दिया है. हालांकि जिलाधिकारी ने पूरे मामले पर मीडिया के सामने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.
रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर धरने पर बैठे छात्र-छात्राओं को जिलाधिकारी कार्यालय बुलाया गया.जहां डीएम ने छात्र-छात्रोंओ के से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं.छात्रों ने यूनिवर्सिटी में चल रहे विवाद के कारण अपनी पढ़ाई और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की.
बातचीत के बाद बाहर आए छात्रों ने बताया कि जिलाधिकारी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनके भविष्य को ध्यान में रखा जाएगा.साथ ही जो भी कार्रवाई होगी.वह पूरी तरह कानून के दायरे में रहकर की जाएगी.छात्रों ने उम्मीद जताई कि उनकी शिक्षा प्रभावित नहीं होने दी जाएगी. वहीं जब इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी से मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.डीएम ने साफ कहा कि यह मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है.इसलिए इस पर कोई बयान देना उचित नहीं होगा.
गौरतलब है कि जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले को लेकर छात्र-छात्राएं लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित रखने की मांग कर रहे हैं.अब छात्रों को प्रशासन के आश्वासन के बाद आगे की कार्रवाई और कोर्ट के फैसले का इंतजार है.पूरे मामले पर सभी की निगाहें प्रशासन और न्यायालय की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं.
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