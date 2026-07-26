'हमारा भविष्य बचा लीजिए...' जौहर यूनिवर्सिटी के छात्रों से मिले डीएम. दिया बड़ा भरोसा

बातचीत के बाद बाहर आए छात्रों ने बताया कि जिलाधिकारी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनके भविष्य को ध्यान में रखा जाएगा.साथ ही जो भी कार्रवाई होगी.वह पूरी तरह कानून के दायरे में रहकर की जाएगी.छात्रों ने उम्मीद जताई कि उनकी शिक्षा प्रभावित नहीं होने दी जाएगी. वहीं जब इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी से मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.डीएम ने साफ कहा कि यह मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है.इसलिए इस पर कोई बयान देना उचित नहीं होगा.