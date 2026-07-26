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'हमारा भविष्य बचा लीजिए...' जौहर यूनिवर्सिटी के छात्रों से मिले डीएम. दिया बड़ा भरोसा

Rampur News: रामपुर में आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर चल रहे विवाद के बीच धरने पर बैठे छात्र-छात्राओं ने जिलाधिकारी से मुलाकात की. डीएम ने छात्रों को उनके भविष्य की सुरक्षा का आश्वासन देते हुए कहा कि सभी कार्रवाई कानून के दायरे में होगी.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 26, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 05:03 PM IST
'हमारा भविष्य बचा लीजिए...' जौहर यूनिवर्सिटी के छात्रों से मिले डीएम. दिया बड़ा भरोसा

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