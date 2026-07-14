रामपुर: मदरसा जमीअत उल अंसार की दुकानों को लेकर विवाद, पूर्व मुतवल्ली समेत 4 पर FIR

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रामपुर/सुरेश दिवाकर: उत्तर प्रदेश के रामपुर में गंज थाना क्षेत्र में स्थित मदरसा जमीअत-उल-अंसार की दो दुकानों को लेकर विवाद गहरा गया है. दुकान का ताला तोड़कर कब्जा करने, नकदी और सामान चोरी करने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मदरसे के पूर्व मुतवल्ली समेत चार लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. हालांकि, आरोपियों ने सभी आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताया है.
मामला गंज थाना क्षेत्र की नई बस्ती का है. यहां रहने वाले समीर ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि पिछले करीब 30 वर्षों से उनकी दुकान मदरसा जमीअत-उल-अंसार की इमारत में संचालित हो रही है. पहले उनके पिता ताहिर अली यह दुकान चलाते थे और नियमित रूप से किराया जमा करते थे. पिता के निधन के बाद से वह स्वयं दुकान का संचालन कर रहे हैं.
पीड़ित समीर का आरोप है कि 8 जनवरी 2026 को जब वह दुकान पर पहुंचे तो बाहर नए ताले लगे हुए थे और शटर अंदर से बंद था. किसी तरह दुकान खुलवाई गई तो पीछे की दीवार टूटी हुई मिली. उनका आरोप है कि रात के समय दीवार काटकर दुकान के अंदर रखा करीब डेढ़ लाख रुपये का सामान और लगभग 70 हजार रुपये की नकदी चोरी कर ली गई. समीर का आरोप है कि मदरसा जमीअत-उल-अंसार के पूर्व मुतवल्ली सआदत अली उर्फ पप्पू, फसाहत, काशिफ समेत चार
लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी लगातार दुकान खाली करने का दबाव बना रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं. समीर ने यह भी दावा किया कि संबंधित दुकान वक्फ संपत्ति पर स्थित है और मदरसे से जुड़ा विवाद फिलहाल उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल, लखनऊ में विचाराधीन है. इसके बावजूद उन पर गैरकानूनी तरीके से दुकान खाली कराने का दबाव बनाया जा रहा है.
पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर पूर्व मुतवल्ली सआदत अली, पप्पू, फसाहत, काशिफ समेत चार लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं, पूर्व मुतवल्ली सआदत अली अंसारी ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार और बेबुनियाद बताया है. उनका कहना है कि उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है. फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के दावों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है.
अपर पुलिस अधीक्षक का बयान
अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि थाना गंज क्षेत्र के इस मामले में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 12 जुलाई को चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. प्रथम दृष्टया मामला दुकान के कब्जे को लेकर विवाद का प्रतीत होता है. सआदत अली, पप्पू, फसाहत और काशिफ के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है. आरोप है कि उन्होंने अवैध रूप से दुकानों का ताला तोड़कर कब्जा कर लिया और दुकान में रखा सामान चोरी कर लिया. मामले में यह तथ्य भी सामने आया है कि आरोपियों में से एक पूर्व में मुतवल्ली रह चुका है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.