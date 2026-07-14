रामपुर: मदरसा जमीअत उल अंसार की दुकानों को लेकर विवाद, पूर्व मुतवल्ली समेत 4 पर FIR

अपर पुलिस अधीक्षक का बयान

अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि थाना गंज क्षेत्र के इस मामले में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 12 जुलाई को चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. प्रथम दृष्टया मामला दुकान के कब्जे को लेकर विवाद का प्रतीत होता है. सआदत अली, पप्पू, फसाहत और काशिफ के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है. आरोप है कि उन्होंने अवैध रूप से दुकानों का ताला तोड़कर कब्जा कर लिया और दुकान में रखा सामान चोरी कर लिया. मामले में यह तथ्य भी सामने आया है कि आरोपियों में से एक पूर्व में मुतवल्ली रह चुका है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.