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रामपुर: मदरसा जमीअत उल अंसार की दुकानों को लेकर विवाद, पूर्व मुतवल्ली समेत 4 पर FIR

Rampur News: रामपुर के गंज थाना क्षेत्र में मदरसा जमीअत उल अंसार की दो दुकानों को लेकर विवाद के बीच पूर्व मुतवल्ली समेत चार लोगों पर ताला तोड़कर कब्जा करने, नकदी व सामान चोरी करने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज हुआ है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 14, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:53 PM IST
रामपुर: मदरसा जमीअत उल अंसार की दुकानों को लेकर विवाद, पूर्व मुतवल्ली समेत 4 पर FIR
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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