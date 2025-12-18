आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में राहत, MP-MLA कोर्ट से बरी

Rampur News/सय्यद आमिर: सपा नेता आजम खा को भड़काऊ भाषण के एक मामले में बड़ी राहत मिली है. एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में उन्हें बरी कर दिया है. अदालत में आजम खान की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. फैसले के समय आजम खान जिला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए और निर्णय के बाद कोर्ट का धन्यवाद किया.

कब का है मामला?

यह मामला आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला द्वारा 2 अप्रैल 2019 को शहर कोतवाली में दर्ज कराया गया था. आरोप था कि लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान 29 मार्च को सपा कार्यालय में चुनाव प्रचार के समय आजम खान ने भड़काऊ भाषण दिया था. शिकायत में तत्कालीन जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, एसडीएम सदर और सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ विवादित बयान देकर माहौल भड़काने और चुनाव आयोग पर दबाव बनाने का आरोप लगाया गया था.

पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके बाद मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चली. दोनों पक्षों की बहस 16 दिसंबर को पूरी हुई थी और अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय की थी. गुरुवार को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आजम खान को दोषमुक्त कर दिया.

गौरतलब है कि आजम खान फिलहाल अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामलों से जुड़े एक प्रकरण में जेल में बंद हैं. इस फैसले को उनके लिए कानूनी मोर्चे पर अहम राहत के तौर पर देखा जा रहा है.

