सपा नेता आजम खान के बेटे को बड़ी राहत, एमपी-एमएलए कोर्ट ने किया बरी

Rampur News: रामपुर के बहुचर्चित दो पासपोर्ट मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म खान को बड़ी राहत मिली है. सेशन कोर्ट ने इस मामले में अब्दुल्ला आजम को बरी कर दिया है.
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Rampur News: रामपुर के बहुचर्चित दो पासपोर्ट मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म खान को बड़ी राहत मिली है. सेशन कोर्ट ने इस मामले में अब्दुल्ला आजम को बरी कर दिया है.
निचली अदालत ने सुनाई थी 7 साल की सजा
इससे पहले, 5 दिसंबर 2025 को रामपुर की एमपी-एमएलए (MP-MLA) कोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म को दोषी करार देते हुए 7 साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. इस फैसले के खिलाफ अब्दुल्ला आज़म ने सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी. दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने इस सजा को कम बताते हुए इसे बढ़ाने के लिए कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया था.
25 मई को सुरक्षित रख लिया था फैसला
सेशन कोर्ट ने 25 मई को दोनों पक्षों की दलीलें और बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके लिए आज की तारीख (29 मई) मुकर्रर की गई थी. आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अब्दुल्ला आज़म को दोषमुक्त (बरी) कर दिया.
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