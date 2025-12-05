Advertisement
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

आजम खान के बेटे की फिर बड़ी मुश्किलें, फर्जी पासपोर्ट केस में 7 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना

Rampur News: रामपुर की सियासत में आज बड़ा झटका लगा है. आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को पासपोर्ट मामले में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है और 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 05, 2025, 01:33 PM IST
Rampur News:  रामपुर के चर्चित फर्जी पासपोर्ट मामले में सपा नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को एक बार फिर 7 साल की सजा सुनाई गई है. इतना ही नहीं 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. MP/MLA कोर्ट ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के बाद दोषी ठहराया. जन्मतिथि में हेरफेर से जुड़े मामलों में यह उनकी लगातार तीसरी सजा है.

क्या है पासपोर्ट मामला?
यह केस 2019 में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की ओर से सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा है. आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग जन्मतिथि का इस्तेमाल कर दो पासपोर्ट बनवाए, जिसमें कथित तौर पर असत्य और कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग किया गया. प्राथमिकी में यह भी कहा गया था कि इन पासपोर्टों का उपयोग भी किया गया. एक पासपोर्ट में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी (जो उनके शैक्षिक रिकॉर्ड से मेल खाती है) जबकि दूसरे पासपोर्ट में जन्मतिथि 1990 बताई गई थी.  लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें अपराध का दोषी माना और सात साल की कैद की सज़ा सुनाई. फैसला आने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है. 

इससे पहले
18 दिन पहले दो PAN कार्ड मामलों में आजम खान और अब्दुल्ला दोनों को 7-7 साल की सजा हुई थी. 2023 में बर्थ सर्टिफिकेट केस में भी बाप-बेटे पर 7-7 साल की सजा तय हुई थी.  दोनों वर्तमान में रामपुर जेल में बंद हैं. इस फैसले से आजम खान परिवार की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं. 

और पढे़ं: अब्दुल्ला आजम के केस में हाईकोर्ट के जस्टिस ने सुनवाई से किया इनकार, पहले पिता का केस भी किया था अलग 

