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"जूते साफ कराऊंगा " बयान पड़ा भारी! आजम खान को 7 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

Azam Khan News: सपा नेता आजम खान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान एक विवादित बयान के मामले में रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने आजम को दोषी करार दिया है. आजम खान को कोर्ट ने दो साल की सजा और 5 हजार का जुर्माना लगाया है.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 16, 2026, 01:38 PM IST
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सपा नेता आजम खान
सपा नेता आजम खान

Rampur: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं. उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए विवादित बयान के मामले में उन्हें दोषी करार देते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने उन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

क्या है मामला
रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में विशेष मजिस्ट्रेट शोभित बंसल की अदालत ने शनिवार को यह फैसला सुनाया. मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर के भोट थाना क्षेत्र में आयोजित एक रोड शो से जुड़ा है. उस समय आजम खान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में थे और प्रचार अभियान के दौरान उन्होंने तत्कालीन जिलाधिकारी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.

आजम का विवादित बयान क्या था
चुनावी सभा के दौरान दिया गया उनका बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. वीडियो में आजम खान यह कहते सुनाई दिए थे कि, “ये तनखइया हैं, इनसे मत डरियो… चुनाव के बाद इनसे जूते साफ कराऊंगा.” इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में भी काफी विवाद हुआ था. आरोप है कि इस दौरान उन्होंने बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती का भी जिक्र किया था.

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विवाद बढ़ने पर पुलिस ने दर्ज किया था केस
विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. जांच पूरी होने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई. लंबे समय तक चली सुनवाई, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आजम खान को दोषी मानते हुए सजा सुनाई.

बेटे अबदुला के साथ जेल में बंद हैं आजम खान
गौरतलब है कि आजम खान पहले से ही कई कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं. उन पर सौ से अधिक मुकदमे दर्ज बताए जाते हैं. हालांकि कई मामलों में उन्हें राहत भी मिली है, लेकिन कुछ मामलों में अदालत सजा सुना चुकी है. फिलहाल आजम खान अपने बेटे अब्दुला आजम खान के साथ रामपुर जिला जेल में बंद हैं. दोनों पर दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में कार्रवाई चल रही है और उसी प्रकरण में वे जेल में निरुद्ध हैं.

अदालत के इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की नजर अब इस मामले के आगे की कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हुई है.

ये भी पढ़ें : दो दिन में आजम खान की दो बड़ी मुलाकात, एक अखिलेश तो दूसरे मुख्तार अंसारी के बड़े भाई, राजनीति में हलचल, मीटिंग के मायने क्या

 

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