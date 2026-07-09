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रामपुर सड़क हादसा, शादी से लौट रहे परिवार की ट्रॉली में रोडवेज बस ने मारी टक्कर, छात्रा की मौत

रामपुर में दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर गुरुवार सुबह रोडवेज बस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में शादी समारोह से लौट रही 13 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 09, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:19 PM IST
रामपुर सड़क हादसा, शादी से लौट रहे परिवार की ट्रॉली में रोडवेज बस ने मारी टक्कर, छात्रा की मौत
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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