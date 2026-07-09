रामपुर सड़क हादसा, शादी से लौट रहे परिवार की ट्रॉली में रोडवेज बस ने मारी टक्कर, छात्रा की मौत

वहीं 9 महिलाओं समेत कुल 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, सूचना मिलते ही सिविल लाइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल भिजवाया. जहां उनका इलाज जारी है.



पुलिस ने मृतक छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी भेज दिया है,हादसे के बाद कुछ देर के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा,जिसे पुलिस ने वाहनों को हटवाकर सामान्य कराया. जानकारी के अनुसार, मृतका प्रियंका और सभी घायल मुरादाबाद जनपद के थाना मुंडापांडे क्षेत्र के हसनगंज बेलवाड़ी गांव के रहने वाले हैं, सभी लोग रामपुर के पसियापुर स्थित वरदान रेस्टोरेंट में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होकर ट्रैक्टर-ट्रॉली से अपने गांव लौट रहे थे,इसी दौरान रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया.