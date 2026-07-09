रामपुर सड़क हादसा, शादी से लौट रहे परिवार की ट्रॉली में रोडवेज बस ने मारी टक्कर, छात्रा की मौत

राज्य चुनें
रामपुर/सुरेश दिवाकर: रामपुर में दिल्ली- लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर गुरुवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. बता दें कि तेज रफ्तार रोडवेज बस ने आगे चल रही ट्रैक्टर-ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में ट्रॉली में सवार 13 वर्षीय छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए. ऐसा बताया जा रहा है कि सभी लोग शादी समारोह से वापस अपने गांव लौट रहे थे.
कब हुआ ये हादसा?
हादसा गुरुवार सुबह करीब पांच बजे सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे-24 पर हुआ, बताया जा रहा है कि एक रोडवेज बस ने पीछे से ट्रैक्टर -ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी,टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रॉली में बैठे लोग सड़क पर जा गिरे और मौके पर चीख-पुकार मच गई,इस हादसे में 13 वर्षीय प्रियंका की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.
वहीं 9 महिलाओं समेत कुल 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, सूचना मिलते ही सिविल लाइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल भिजवाया. जहां उनका इलाज जारी है.
पुलिस ने मृतक छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी भेज दिया है,हादसे के बाद कुछ देर के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा,जिसे पुलिस ने वाहनों को हटवाकर सामान्य कराया. जानकारी के अनुसार, मृतका प्रियंका और सभी घायल मुरादाबाद जनपद के थाना मुंडापांडे क्षेत्र के हसनगंज बेलवाड़ी गांव के रहने वाले हैं, सभी लोग रामपुर के पसियापुर स्थित वरदान रेस्टोरेंट में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होकर ट्रैक्टर-ट्रॉली से अपने गांव लौट रहे थे,इसी दौरान रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया.