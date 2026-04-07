रामपुर में पुलिस-बदमाश मुठभेड़, 25 हजार का इनामी गुफरान गिरफ्तार, गोली लगने से घायल

रामपुर/सुरेश दिवाकर: रामपुर में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश गुफरान गिरफ्तार कर लिया गया है. मुठभेड़ के दौरान बदमाश और एक पुलिसकर्मी दोनों घायल हुए हैं. फिलहाल घायल बदमाश को जिलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है,तकरीबन 22 मुकदमें बताए जा रहे है अलग-अलग थानों में दर्ज,जबकि पूरे मामले की जांच जारी है.

रामपुर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी, जब आश्रम पद्धति स्कूल रोड पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बदमाश से मुठभेड़ हो गई. पुलिस को देखकर बदमाश ने भागने की कोशिश की और खुद को घिरता देख पुलिस और ही फायरिंग शुरू कर दी.जबकि जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें 25 हजार का इनामी बदमाश गुफरान घायल हो गया. घायल हालत में उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. बताया जा रहा है कि आरोपी संभल के दीपा सराय का रहने वाला है और काफी समय से पुलिस को उसकी तलाश थी.

मुठभेड़ के दौरान हेड कांस्टेबल राजीव के हाथ में भी गोली लग गई,जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है.पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक तमंचा,जिंदा कारतूस और एक चाकू बरामद किया है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिससे उसके अन्य आपराधिक कनेक्शन और वारदातों का खुलासा हो सकता हैं.

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जौनपुर में गुंडागर्दी सैलून में घुसकर युवक पर हमला, बुरी तरह घायल

जौनपुर जिले में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं. ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के हनुमानगढ़ी इलाके का है, जहां सैलून की दुकान पर बैठे एक युवक पर दबंगों ने अचानक हमला कर दिया. मिली जानकारी के अनुसार, मोनू सोनी नामक युवक रोज की तरह काम से लौटकर घर जा रहा था. इसी दौरान वह रास्ते में एक नाई की दुकान पर दाढ़ी बनवाने के लिए रुक गया. तभी अचानक 5 से 6 हमलावर वहां पहुंचे और उसे घेरकर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया.

हमले में युवक के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं, जिससे वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. परिजनों ने घटना को लेकर पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश जारी है.

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