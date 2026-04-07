Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3168919
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

रामपुर में पुलिस-बदमाश मुठभेड़, 25 हजार का इनामी गुफरान गिरफ्तार, गोली लगने से घायल

Rampur encounter News: रामपुर में अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. आश्रम पद्धति स्कूल रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस और एक कुख्यात बदमाश के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 07, 2026, 10:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rampur encounter News
Rampur encounter News

रामपुर/सुरेश दिवाकर: रामपुर में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश गुफरान गिरफ्तार कर लिया गया है. मुठभेड़ के दौरान बदमाश और एक पुलिसकर्मी दोनों घायल हुए हैं. फिलहाल घायल बदमाश को जिलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है,तकरीबन 22 मुकदमें बताए जा रहे है अलग-अलग थानों में दर्ज,जबकि पूरे मामले की जांच जारी है.

रामपुर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी, जब आश्रम पद्धति स्कूल रोड पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बदमाश से मुठभेड़ हो गई. पुलिस को देखकर बदमाश ने भागने की कोशिश की और खुद को घिरता देख पुलिस और ही फायरिंग शुरू कर दी.जबकि जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें 25 हजार का इनामी बदमाश गुफरान घायल हो गया. घायल हालत में उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. बताया जा रहा है कि आरोपी संभल के दीपा सराय का रहने वाला है और काफी समय से पुलिस को उसकी तलाश थी.

मुठभेड़ के दौरान हेड कांस्टेबल राजीव के हाथ में भी गोली लग गई,जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है.पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक तमंचा,जिंदा कारतूस और एक चाकू बरामद किया है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिससे उसके अन्य आपराधिक कनेक्शन और वारदातों का खुलासा हो सकता हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

जौनपुर में गुंडागर्दी सैलून में घुसकर युवक पर हमला, बुरी तरह घायल
जौनपुर जिले में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं. ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के हनुमानगढ़ी इलाके का है, जहां सैलून की दुकान पर बैठे एक युवक पर दबंगों ने अचानक हमला कर दिया. मिली जानकारी के अनुसार, मोनू सोनी नामक युवक रोज की तरह काम से लौटकर घर जा रहा था. इसी दौरान वह रास्ते में एक नाई की दुकान पर दाढ़ी बनवाने के लिए रुक गया. तभी अचानक 5 से 6 हमलावर वहां पहुंचे और उसे घेरकर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया.

हमले में युवक के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं, जिससे वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. परिजनों ने घटना को लेकर पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश जारी है. 

और पढे़ं:  

कुर्सी पर ‘सत्ता’ का साया! रामपुर CHC में विधायक पुत्र का ‘रौब’, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

प्यार, भरोसा और फिर धोखा, 21 साल की युवती से दरिंदगी, जबरन संबंध और छल से गर्भपात का आरोप

उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Rampur News

Trending news

Rampur News
रामपुर में पुलिस-बदमाश मुठभेड़, 25 हजार का इनामी गुफरान गिरफ्तार
Maharajganj News
महराजगंज में डीएम का निरीक्षण; क्रॉप कटिंग से गेहूं उत्पादन का सटीक आकलन
Rampur News
कुर्सी पर ‘सत्ता’ का साया! CHC में विधायक पुत्र का ‘रौब’, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप
Basti News
प्यार, भरोसा और फिर धोखा, 21 साल की युवती से दरिंदगी, जबरन संबंध और गर्भपात का आरोप
prayagraj news
शिक्षामित्रों के मानदेय और भविष्य पर विचार करे सरकार, तय समय में HC ने मांगा जवाब
Agra News
आगरा को मिलेगी विकास की सबसे बड़ी सौगात, 6777 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास
Hardoi News
दोस्ती के नाम पर धोखा! हरदोई में ‘यार’ ही निकला लूट का मास्टरमाइंड
up breaking news
UP Breaking News Live: आगरा दौरे पर सीएम योगी, यूपी कैबिनट की बैठक में लग सकती कई अहम प्रस्तावों पर मुहर; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
up accident
कानपुर में ट्रैक्टर-बाइक की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत, श्रावस्ती में 1 ने गंवाई जान
Pilibhit news
मंडी में दिख गए तो घेर कर मारूंगा....पीलीभीत में किसान नेता का धमकी भरा आडियो वायरल