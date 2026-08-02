आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में धरना देना पड़ा महंगा, सपा के 5 नेताओं पर नामजद FIR

38 भवनों को ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया था

बता दें कि सपा नेता आजम खान की 250 एकड़ में फैली जौहर यूनिवर्सिटी की नींव साल 2006 में रखी थी. साल 2012 में इसका उद्घाटन हुआ. पिछले दिनों रामपुर विकास प्राधिकरण जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में बने 40 में से 38 बिल्डिंग को अवैध घोषित कर दिया था. इतना ही नहीं रामपुर विकास प्राधिकरण ने 38 भवनों को ध्वतीकरण का आदेश भी दे दिया था. 15 दिनों का नोटिस चस्पा किया गया था. हालांकि, बाद में ध्वतीकरण के फैसले पर रोक लग गई. तब से जौहर यूनिवर्सिटी चर्चा में है. सपा नेता आजम खान फिलहाल जेल में बंद हैं.