आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में धरना देना पड़ा महंगा, सपा के 5 नेताओं पर नामजद FIR

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सुरेश दिवाकर/रामपुर: यूपी के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को दिए गए नोटिस वापस लेने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी की महिला सभा की प्रदेश सचिव नीलम यादव ने गांधी समाधि स्थल पर धरना देने का प्रयास किया. पुलिस के अनुसार यह धरना बिना पूर्व अनुमति के आयोजित किया जा रहा था. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई की.
बिना अनुमति धरना देने का आरोप
पुलिस के मुताबिक, सूचना मिलते ही थाना कोतवाली पुलिस टीम गांधी समाधि स्थल पहुंची और नीलम यादव को पुलिस अभिरक्षा में लेकर थाना कोतवाली ले जाया गया. वहां आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें जमानत मुचलका भरवाकर रिहा कर दिया गया. इस मामले में पुलिस ने थाना कोतवाली में मुकदमा संख्या 117/26 दर्ज किया है. मुकदमा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2) और 223 के तहत दर्ज किया गया है.
इनके खिलाफ नामजद एफआईआर
पुलिस ने इस मामले में नीलम यादव समेत संदीप मौर्या, आरिफ, आरिफ खान, शाने आलम और के अज्ञात लोगों को भी नामजद किया है. बताया जा रहा है कि नीलम यादव जौहर यूनिवर्सिटी को जारी नोटिस वापस लेने की मांग को लेकर गांधी समाधि पर धरना देना चाहती थीं. हालांकि पुलिस का कहना है कि कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं ली गई थी. इसलिए नियमानुसार कार्रवाई की गई.
जमानत पर रिहा हुए
नगर मजिस्ट्रेट सालिक राम और एसडीएम हर्षवर्धन भी सूचना पर धरना स्थल पहुंच गए. साथ ही महिला पुलिसकर्मी भी मौके पर बुलाई गईं. इसके बाद उन्हें धरने से हटा दिया गया और महिला थाने ले जाया गया. एसडीएम ने कहा कि जिले में धारा 163 लागू है. धरने की अनुमति नहीं है. इसके बावजूद धरना दिया गया. इससे जाम की स्थिति बनी. इसके बाद उन्हें उठाकर थाने ले जाया गया. जहां जमानत के बाद सपा नेताओं को रिहा कर दिया गया. महिला उप निरीक्षक नीशू कुमारी की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है.
38 भवनों को ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया था
बता दें कि सपा नेता आजम खान की 250 एकड़ में फैली जौहर यूनिवर्सिटी की नींव साल 2006 में रखी थी. साल 2012 में इसका उद्घाटन हुआ. पिछले दिनों रामपुर विकास प्राधिकरण जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में बने 40 में से 38 बिल्डिंग को अवैध घोषित कर दिया था. इतना ही नहीं रामपुर विकास प्राधिकरण ने 38 भवनों को ध्वतीकरण का आदेश भी दे दिया था. 15 दिनों का नोटिस चस्पा किया गया था. हालांकि, बाद में ध्वतीकरण के फैसले पर रोक लग गई. तब से जौहर यूनिवर्सिटी चर्चा में है. सपा नेता आजम खान फिलहाल जेल में बंद हैं.