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आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में धरना देना पड़ा महंगा, सपा के 5 नेताओं पर नामजद FIR

Rampur News: सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में गांधी समाधि स्थल पर सपा की महिला सभा की प्रदेश सचिव नीलम यादव को धरना देना भारी पड़ गया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 02, 2026, 11:45 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:45 PM IST
आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में धरना देना पड़ा महंगा, सपा के 5 नेताओं पर नामजद FIR
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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