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'पति CRPF में, फिर भी नहीं मिला इंसाफ...' डीएम कार्यालय के सामने गर्भवती ने किया आत्मदाह का प्रयास

Rampur News: रामपुर कलेक्ट्रेट में एक गर्भवती महिला ने डीएम कार्यालय के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया. महिला ने पुलिस पर शिकायत की सुनवाई न करने का आरोप लगाया. मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन की तत्परता से उसे सुरक्षित बचा लिया गया.

Written ByZee Media BureauEdited ByShailesh Yadav
Published: Jul 22, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:34 PM IST
'पति CRPF में, फिर भी नहीं मिला इंसाफ...' डीएम कार्यालय के सामने गर्भवती ने किया आत्मदाह का प्रयास
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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