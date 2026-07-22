'पति CRPF में, फिर भी नहीं मिला इंसाफ...' डीएम कार्यालय के सामने गर्भवती ने किया आत्मदाह का प्रयास

सीआरपीएफ जवान की पत्नी है पीड़ित, पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप

महिला ने पुलिस प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. उसने बताया कि वह गर्भवती है और उसका पति केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में तैनात है. महिला का कहना है कि वह लंबे समय से अपनी शिकायत को लेकर पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है. न्याय न मिलने और पुलिस की हीलाहवाली से तंग आकर ही उसने यह खौफनाक कदम उठाने की कोशिश की.