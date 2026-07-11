रामपुर में भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, 4 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल

एसपी और डीएम ने लिया संज्ञान

हादसे की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक (SP) ने स्वयं जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और उनके समुचित इलाज के निर्देश दिए. वहीं, जिलाधिकारी (DM) ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए हादसे के कारणों की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं. पुलिस ने चारों मृतकों के शवों को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए मामले की जांच शुरू कर दी गई है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है. इस घटना के बाद से मृतकों के घरों में कोहराम मचा हुआ है.