रामपुर में भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, 4 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल

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रामपुर/सुरेश दिवाकर: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. रामपुर के टांडा-मुरादाबाद मार्ग पर शनिवार सुबह एक तेज रफ्तार ईको कार सड़क किनारे खड़े मक्के से लदे ट्रक में पीछे से जा घुसी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ईको कार के परखच्चे उड़ गए. इस दिल दहला देने वाले हादसे में कार सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. हादसे ने पल भर में चार परिवारों की खुशियां छीन लीं.
हाजी क्लॉथ हाउस के पास हुआ हादसा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह भीषण हादसा टांडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाजी क्लॉथ हाउस के सामने सुबह-सुबह घटित हुआ. बताया जा रहा है कि दिल्ली से आ रही एक ईको कार, जिसमें कुल सात लोग सवार थे, टांडा-मुरादाबाद रोड पर मक्के से भरे एक खड़े ट्रक से अनियंत्रित होकर पीछे से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और चीख-पुकार मच गई.
मृतकों और घायलों की हुई पहचान
स्थानीय लोगों और पुलिस की मुस्तैदी से कार में फंसे लोगों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया. हादसे में जान गंवाने वाले चार युवकों की पहचान कार्तिक, नीरज, गुलबुद्दीन उर्फ सोनू और अभिषेक अग्निहोत्री के रूप में हुई है. इन चारों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी. इस हादसे में विशाल अग्निहोत्री, कमल प्रजापति और जतिन राठौर गंभीर रूप से घायल हुए हैं.
प्रशासन अलर्ट, घायलों को किया गया रेफर
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया. पुलिस ने स्थानीय नागरिकों की मदद से घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया. जहाँ डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उच्च स्वास्थ्य केंद्र (हायर सेंटर) के लिए रेफर कर दिया है.
एसपी और डीएम ने लिया संज्ञान
हादसे की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक (SP) ने स्वयं जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और उनके समुचित इलाज के निर्देश दिए. वहीं, जिलाधिकारी (DM) ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए हादसे के कारणों की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं. पुलिस ने चारों मृतकों के शवों को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए मामले की जांच शुरू कर दी गई है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है. इस घटना के बाद से मृतकों के घरों में कोहराम मचा हुआ है.