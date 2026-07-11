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रामपुर में भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, 4 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल

Rampur road accident: उत्तर प्रदेश के रामपुर में टांडा-मुरादाबाद रोड पर तेज रफ्तार ईको कार सड़क किनारे खड़े मक्के से लदे ट्रक में पीछे से जा घुसी. हादसे में चार लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हैं. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 11, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 11:56 AM IST
रामपुर में भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, 4 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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