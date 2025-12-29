कड़ाके की ठंड में रामपुर का खौफनाक हादसा: भूसा लदा ट्रक बोलेरो पर पलटा, देखकर सहम जाएगा दिल!

Rampur Road Accident News: उत्तर प्रदेश के रामपुर सड़क हादसे का एक वीडियो सामने आया है.भूसा लदा एक ट्रक बोलेरो पर गिर जाता है. इसमें बोलेरो ड्राइवर की मौत हो गई है.आइये जानें पूरी खबर.....
Rampur Road Accident News: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा. रामपुर जनपद से एक ऐसा भयावह हादसा सामने आया है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूसे से भरा ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और बराबर चल रही बोलेरो पर पलट गया. इसका वीडियो बेहद खौफनाक हैं
क्या हैं पूरा मामला जानिए ?
दरअसल हादसा इतना भयावह था कि बोलेरो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.खबरों की माने तो यह घटना गंज थाना क्षेत्र की है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा और आसपास के थानों की फोर्स मौके पर पहुंची. जेसीबी की मदद से बोलेरो को काटकर शव को बाहर निकाला गया.
यह वीडियो सबकी धड़कन बड़ा सकती है
इस सड़क हादसे में रोजाना कई लोग अपनी और अपने प्रियजनों की सड़क हादसे में जान गंवाते हैं. पुलिस लगातार लोगों से सेफ ड्राइव की अपील करती रहती है. इस बीच, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आपकी धड़कनें बढ़ सकती हैं. मामला रामपुर जिले के थाना क्षेत्र गंज में पहाड़ी गेट का है.
जानें कब हुई ये घटना और कहां
दरअसल यह घटना रविवार को थाना क्षेत्र गंज के पहाड़ी गेट के पास एक भूसा लदा ट्रक गुजर रहा था, तभी यूपी सरकार लिखी बोलेरो गाड़ी मुड़ने लगती है, लेकिन ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा देता है, जिसके चलते पीछे से आ रहा ट्रक बोलेरो को बचाने के लिए साइड काटता है, लेकिन ट्रक डिवाइडर में टकरा जाता है और वह बोलेरो गाड़ी पर पलट जाता है. इस हादसे में बोलेरो ड्राइवर की मौत हो गई है.
क्या अब तक शव की पहचान हुई ?
घटना की जानकारी होते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और क्रेन व जेसीबी की मदद से ट्रक को उठाया गया. नीचे दबे ड्राइवर को बाहर निकाला गया. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं, अभी शव की पहचान नहीं हो पाई है. एक मोबाइल नंबर मिला है, जिसके जरिए पुलिस परिजनों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है.
देखिये जो वीडियो वायरल हुआ
इस घटना का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं. कोई ट्रक ड्राइवर की लापरवाही बता रहा है तो कोई बोलेरो ड्राइवर को दोषी बता रहा है.