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कुर्सी पर ‘सत्ता’ का साया! रामपुर CHC में विधायक पुत्र का ‘रौब’, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

Rampur News:  रामपुर से सत्ता के दुरुपयोग की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां जनप्रतिनिधि के परिवार की हनक खुलेआम देखने को मिली. विधायक शफीक अहमद अंसारी के बेटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 07, 2026, 10:15 AM IST
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Rampur MLA son viral video
Rampur MLA son viral video

रामपुर/सुरेश दिवाकर: उत्तर प्रदेश के रामपुर से सत्ता के दुरुपयोग की एक तस्वीर सामने आई है, जहां जनप्रतिनिधि के परिवार की हनक खुलेआम देखने को मिली, रामपुर जिले की स्वार सीट से अपना दल (एस) के विधायक शफीक अहमद अंसारी के बेटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में विधायक पुत्र स्वार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी के अधीक्षक की कुर्सी पर बैठकर अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते नजर आ रहे हैं.

कहां का है ये वीडियो?
दअरसल वायरल वीडियो स्वार क्षेत्र के सीएचसी का बताया जा रहा है, जहां विधायक शफीक अंसारी के बेटे ने न सिर्फ अस्पताल का निरीक्षण किया, बल्कि अस्पताल अधीक्षक की कुर्सी पर बैठकर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया. इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और अस्पताल स्टाफ भी उनके साथ नजर आए. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि विधायक पुत्र अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर किस अधिकार के तहत वह सरकारी कुर्सी पर बैठकर आदेश दे रहे हैं. 

मामला तूल पकड़ता जा रहा
सरकारी व्यवस्था में इस तरह का हस्तक्षेप नियमों के खिलाफ माना जाता है. बताया जा रहा है कि विधायक पुत्र ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण किया और सुधार के निर्देश भी दिए. हालांकि, इस पूरे मामले में यह भी चर्चा है कि क्या जनप्रतिनिधि के परिजन को इस तरह सरकारी कार्यों में दखल देने का अधिकार है या नहीं. फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है.

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रामपुर में पुलिस-बदमाश मुठभेड़
वहीं रामपुर में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश गुफरान गिरफ्तार कर लिया गया है. मुठभेड़ के दौरान बदमाश और एक पुलिसकर्मी दोनों घायल हुए हैं. फिलहाल घायल बदमाश को जिलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है,तकरीबन 22 मुकदमें बताए जा रहे है अलग-अलग थानों में दर्ज,जबकि पूरे मामले की जांच जारी है.

मुठभेड़ के दौरान हेड कांस्टेबल राजीव के हाथ में भी गोली लग गई,जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है.पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक तमंचा,जिंदा कारतूस और एक चाकू बरामद किया है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिससे उसके अन्य आपराधिक कनेक्शन और वारदातों का खुलासा हो सकता हैं.  

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