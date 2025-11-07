Moradabad news:यूट्यूबर पति संग ईरानी बहू पहुंची थाने, कहा-ससुराल वाले कर रहे टॉर्चर

आकाश शर्मा/मुरादाबाद: यूपी के मुरादाबाद निवासी पंकज कुमार दिवाकर से शादी करने वाली ईरान की महिला फाएजे अर्वंदी ऊर्फ फैजा ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का कहना है कि शादी के बाद से ही सास कुंता देवी, तीन नंदों और नंदोई ने उसे दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया. महंगे तोहफे और रुपए की मांग पूरी न करने पर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया. महिला थाना मुरादाबाद में तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है. परिजनों ने आरोपों को निराधार बताया है. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है.

फायजा ने आरोप लगाया कि उसके निजी पलों के वीडियो और तस्वीरें उसकी जानकारी के बिना रिकॉर्ड कर ली गईं और बाद में उन्हीं का इस्तेमाल ब्लैकमेल करने के लिए किया गया। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई.

क्या कहा सास ने आरोप पर....

बहू के आरोपों पर सास कुंता देवी ने कहा- बेटे की बहू आए दिन उनके साथ मारपीट करती है. गालियां देती है वो हमारे पैतृक मकान को बिकवाकर बेटे को ईरान ले जाना चाहती है. मकान बेचकर दे दूंगी, तो मेरा बुढ़ापा कहां कटेगा? बस इसी बात का झगड़ा है. मैं बेटे को ईरान आने-आने के लिए पहले ही दो बार में करीब 7 लाख रुपए दे चुकी हूं. अब मेरे पास और पैसा नहीं है.

पति यूट्यूबर है फायजा के पति

बता दें कि ईरान की रहने वाली फायजा ने करीब एक साल पहले मुरादाबाद के दिवाकर से शादी की थी. शादी के बाद से वह अपने पति के साथ मुरादाबाद में ही रहती हैं. उनके पति दिवाकर एक यूट्यूबर हैं और अपना कैफे भी चलाते हैं. यहां वे 30 से अधिक प्रकार की ईरानी चाय बेचते हैं. इनका स्वाद लाजवाब है, जिसे पीने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं.

दोनों पक्षों में समझौता

फायजा के पति दिवाकर ने कहा कि मैं और फायजा आज एसपी सर से मिलने आए थे. उनको हमने अपनी पूरी समस्या बताई. उन्होंने मेरे परिवार को बुलाकर बातचीत की. हमारा समझौता हो गया है. हमने शिकायत वापस ले ली है. अब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है. दिवाकर ने ये भी बताया कि वह और फायजा अब ईरान जा रहे हैं. फायजा के घरवाले साथ है और वो हमारी मदद करेंगे वहीं पर सेटल होने के लिए. दिवाकर ने कहा कि माता जी 70 साल की बुजुर्ग हैं. कुछ करीबी रिश्तेदार फायजा को लेकर उनको उल्टी-सीधी बातें बताते रहते हैं. ऐसे माहौल में घर में रहना ठीक नहीं है. इसीलिए हमने ईरान में सेटल होने का फैसला किया है. अभी के हालात यही कहते हैं कि वहीं जाया जाए, भविष्य में अगर चीजें अच्छी हुईं तो हम लोग वापस जरूर आएंगे.